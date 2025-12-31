Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BAČENA U KROŠNJU

Pirotehnikom zapalili palmu. Policija traži počinitelja

Pirotehnička sredstva
Borna Filic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
31.12.2025.
u 11:40

U požaru je izgorio dio debla i krošnja palme. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.

Sinoć oko 21.15 sati u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig na krošnji stabla palme došlo je do požara uslijed djelovanja nepoznatog pirotehničkog sredstva.

Nakon što su požar ugasili vatrogasci JVP Zadar, policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid. U požaru je izgorio dio debla i krošnja palme. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.
Policijski službenici nastavljaju s izvidima u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - istakli su iz PU Zadarske.

Ključne riječi
palma Zadar pirotehnika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!