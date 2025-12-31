Pirotehnikom zapalili palmu. Policija traži počinitelja

Sinoć oko 21.15 sati u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig na krošnji stabla palme došlo je do požara uslijed djelovanja nepoznatog pirotehničkog sredstva.
Nakon što su požar ugasili vatrogasci JVP Zadar, policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid. U požaru je izgorio dio debla i krošnja palme. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.
Policijski službenici nastavljaju s izvidima u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - istakli su iz PU Zadarske.
