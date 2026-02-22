'Kakva priča, ali odakle to njemu'? Pitanje koje me, kad bolje pogledam, prati cijelu karijeru, od 'letećeg ajvara' do Dabrina videa

Od novinarskih redakcija do stranačkih središnjica, pogotovo onih stranaka kojima je ta priča zatresla koaliciju koja ih drži na vlasti, ovoga se tjedna, kako mi je preneseno, javljalo pitanje: kako je Krasnec došao do videosnimke koja prikazuje pjevanje Josipa Dabre na pokladnom jahanju u Komletincima? Odakle meni ta priča, koja je, zaista, prvo objavljena na webu Večernjaka, otkotrljavši se potom u sve druge medije, dobila zamah čim je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak pročitao vecernji.hr i odlučio u ime stranke reagirati izjavom koja je trenutno narušila stabilnost koalicije, a sve do danas pokazuje se da je riječ o priči koja jednostavno odbija umrijeti. Jedna je vijest izazvala potres, a izvorna videosnimka, iako objavljena na Facebooku, možda bi bez te naše vijesti ostala neprimijećena ili neprepoznata u svojoj važnosti.