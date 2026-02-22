'Kakva priča, ali odakle to njemu'? Pitanje koje me, kad bolje pogledam, prati cijelu karijeru, od 'letećeg ajvara' do Dabrina videa

Od novinarskih redakcija do stranačkih središnjica, pogotovo onih stranaka kojima je ta priča zatresla koaliciju koja ih drži na vlasti, ovoga se tjedna, kako mi je preneseno, javljalo pitanje: kako je Krasnec došao do videosnimke koja prikazuje pjevanje Josipa Dabre na pokladnom jahanju u Komletincima? Odakle meni ta priča, koja je, zaista, prvo objavljena na webu Večernjaka, otkotrljavši se potom u sve druge medije, dobila zamah čim je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak pročitao vecernji.hr i odlučio u ime stranke reagirati izjavom koja je trenutno narušila stabilnost koalicije, a sve do danas pokazuje se da je riječ o priči koja jednostavno odbija umrijeti. Jedna je vijest izazvala potres, a izvorna videosnimka, iako objavljena na Facebooku, možda bi bez te naše vijesti ostala neprimijećena ili neprepoznata u svojoj važnosti.
Priče koje jednostavno odbijaju umrijeti: Prvo je bilo malo slučajnosti, a onda i malo novinarskog nerva
Komentara 2
Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm: -------> mub.me/bigso
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Đavolski su u Budimpešti osmislili uvoziti rusku naftu baš kroz hrvatski JANAF, htjela to RH ili ne
Bogati zaručnik ju iznenadio: U privatnom avionu dočekao ju je veliki buket cvijeća i torta s natpisom
Želite prijaviti greške?
U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom
'Iako smo prije baratali brojkom od 1,6 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, ima nas oko milijun'
VIDEO Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
Još iz kategorije
Đavolski su u Budimpešti osmislili uvoziti rusku naftu baš kroz hrvatski JANAF, htjela to RH ili ne
Đavolski su u Budimpešti osmislili uvoziti rusku naftu baš kroz hrvatski JANAF, htjela to RH ili ne. I ne skrivaju da žele naftovodom prema Srbiji izbaciti Hrvatsku iz igre
U Hrvatskoj je, čini se, jedino u nogometu više 'sudaca' i 'stručnjaka' nego što je 'osposobljenih' za ustavnopravne i sudske ekspertize
Zbog pozivanja na Ustav kakvih nema nigdje u EU i tolikih 'tumača' onako kako politički vjetrovi pušu, važno je da u Ustavnom sudu sjede ljudi uspravne kičme
Što će sve još izroditi incest HDZ-a i DP-a – uz odjednom brižne babice iz HSLS-a
Dabro ima očit problem, politički, možda i mentalni, s usklađivanjem svoga političkog djelovanja i privatnog uvjerenja, što redovito loše završi za političara, a nekad i za samu politiku
Četvrta obljetnica 'trodnevnog' rata koji nitko više ne može dobiti, ali ga Putinova Rusija ne smije izgubiti
Rusi su u Ukrajini pretrpjeli strateški poraz i to se neće promijeniti čak ni ako se rat nastavi unedogled
’Hrvatska je raj na zemlji’ Kekinova je zahvala svima koji ga obilato plaćaju
Sad mi je totalno jasan refren “Hrvatska je raj na zemlji, nema šanse da se selim”, na koji je Kekina inspiriralo zacijelo i to što mu hrvatski porezni obveznici uplaćuju mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kada slušamo poklike europskih lidera zbog Rusije, moramo čuti i strahove od Njemačke
Europskom je uhu sigurno godilo čuti kako su Sjedinjene Države “europsko čedo” i kako su tijekom povijesti Europa i SAD uvijek bile “sudbinski isprepletene”
Dabrin ultimatum zapravo je politička bomba Domovinskog pokreta
Naše društvo obračunat će se jednom i s ostacima komunističkog režima i s njegovim simbolima, no to vrijeme još nije došlo
Samo 900 vlasnika želi dati državi stan za najam. Možda je tako i bolje
Svaka je državna intervencija postala dvosjekli mač. Subvencije kamata snažno su bile podignule cijene rabljenih nekretnina, slično kao sada povrat PDV-a kod novih
Da je Dabro pjevao 'U Beogradu grobnica od zlata', bi li Hrebak prijetio rušenjem Vlade?
Smiješan je Hrebak kad kaže da je Plenkoviću dao manevarski prostor, a zapravo mu je javno opalio pljusku tim ultimatumom s rokom od 30 dana za preslagivanje vlade
Sustav nije zaštitio djecu u školi! Čemu onda služi?
Još je strašnija činjenica da su roditelji o svemu obavijestili i školu, Centar za socijalnu skrb, Grad kao osnivača, Ministarstvo znanosti, Prosvjetne inspekcije, dakle sve kojih se problem iole tiče, ali rješenja nije bilo.
Da, pohvali se 😏 Objavite i tko je išao brojati krvna zrnca, ne sramite se. I tako već odavno znamo da je ljevica sinonim za licemjerje.