'VIŠE ULAŽU U NAPADE NEGO U DIPLOMACIJU'

Zelenski: 'Imamo još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada, među njima je i dijete'

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
22.02.2026.
u 15:15

'U Kijevskoj regiji poginuo je 49-godišnji muškarac nakon što je Rusija na Ukrajinu lansirala gotovo 300 dronova i 50 raketa i krstarećih raket'a, rekao je Zelenski

Najmanje je jedna osoba poginula, a još osam njih, među kojima i dijete, ranjeno je u najnovijim ruskim napadima dronovima i raketama u Ukrajini, rekao je u nedjelju predsjednik države Volodimir Zelenski. "Glavna meta napada bilo je energetsko postrojenje, no pritom su oštećene i stambene zgrade, a šteta je nanesena i željeznicama", objavio je Zelenski na Telegramu.

U Kijevskoj regiji poginuo je 49-godišnji muškarac nakon što je Rusija na Ukrajinu lansirala gotovo 300 dronova i 50 raketa i krstarećih raketa, rekao je. Uz Kijev su pogođeni još i područje Dnjepropetrovska, Kirovograda, Mikolajeva, Odese, Poltave i Sumija. "Moskva i dalje više ulaže u napade nego u diplomaciju", rekao je Zelenski, misleći na aktualne pregovore između zaraćenih zemalja.

Samo ovaj tjedan Rusija je, kako je kazao predsjednik, rasporedila preko 1300 borbenih dronova, više od 1400 jedrećih bombi i 96 raketa i krstarećih projektila. "Stoga moramo ojačati svoju protuzračnu obranu", istaknuo je Zelenski, dodavši kako Ukrajini trebaju sustavi koji mogu odgovoriti na balističke projektile. "Svaki takav paket štiti kritičnu infrastrukturu i pridonosi tomu da stanovnici mogu voditi uobičajen život." Ukrajina se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji uz zapadnu pomoć. U utorak, 24. veljače obilježit će se godišnjica početka rata.
Ključne riječi
Rusija Ukrajina napadi Volodimir Zelenski

