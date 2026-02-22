Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TRAG BOLI KOJI OBILJEŽAVA GENERACIJE'

Papa Lav: 'Mir u Ukrajini ne može se odgoditi. Toliko žrtava, toliko uništenih života i obitelji...'

Papa Lav
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
22.02.2026.
u 15:08

"Ponovno suosjećam s ljudima u dramatičnoj situaciji koju svi vide", rekao je papa tijekom svojega tjednog obraćanja hodočasnicima na Trgu svetog Petra nakon nedjeljne molitve

Papa Lav u nedjelju je uputio gorljiv apel za mir u Ukrajini, rekavši da se kraj četverogodišnjeg sukoba "ne može odgoditi" dok Sjedinjene Države pokušavaju posredovati u postizanju nedostižnog sporazuma između Moskve i Kijeva. Rusija, koja je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na susjednu zemlju tijekom noći je u najnovijim napadima koristila dronove, kao i balističke i krstareće rakete, objavili su u nedjelju ukrajinska vojska i lokalni dužnosnici.

"Ponovno suosjećam s ljudima u dramatičnoj situaciji koju svi vide", rekao je papa tijekom svojega tjednog obraćanja hodočasnicima na Trgu svetog Petra nakon nedjeljne molitve. "Toliko žrtava, toliko uništenih života i obitelji, toliko razaranja, toliko neizrecive patnje."

SAD nastoji posredovati između dviju strane, no napredak je zaustavljen, a Rusija od Ukrajine traži da se povuče iz dijelova istočne regije Donbas koje još uvijek kontrolira. Tu je zamisao Kijev odbacio. "Mir se ne može odgoditi", rekao je papa. "Riječ je o hitnoj potrebi koja mora naći mjesta u srcima i provesti se kroz odgovorne odluke." Lav je kazao i da je rat "rana nanesena cijeloj ljudskoj obitelji", koja za sobom ostavlja "smrt, razaranja i trag boli koji obilježava generacije".
FOTO Bivši Titov kompleks vrijedan milijarde žele nastaniti migrantima: 'Očekivali smo turistički razvoj, a ne ovo'
Papa Lav
1/11
Ključne riječi
mir Rusija Ukrajina papa Lav XIV.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!