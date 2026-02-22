Naši Portali
VRIJEDAN 100 MILIJUNA DOLARA

Muskov SpaceX se natječe za tajni ugovor o izgradnji rojeva dronova s glasovnim upravljanjem

Autor
Danijel Prerad
22.02.2026.
u 14:49

Napori za nadmetanje za vojni ugovor dolaze nakon što je Musk spojio svoje poslovanje SpaceX-a s xAI-jem, drugom tvrtkom u njegovom vlasništvu i koja kontrolira platformu društvenih medija X i AI bota Grok

Elon Muskov SpaceX se natječe za tajni ugovor o izgradnji rojeva dronova s glasovnim upravljanjem za američku vojsku. Pentagon je pokrenuo natječaj vrijedan 100 milijuna dolara za razvoj AI bota koji se može koristiti za prevođenje glasovnih ili pisanih naredbi vojnika floti dronova. Muskov SpaceX Muska jedna je od tvrtki koje se natječu za dio posla, izvijestio je Bloomberg. Navodno OpenAI, programer ChatGPT-a, također surađuje sa američkom tvrtkom za autonomna vozila, Applied Intuition, na konkurentskoj ponudi. Američka vojska, Odjel za inovacije u obrambenoj industriji, prošlog je mjeseca potvrdila da traži ponuđače za razvoj "orkestratora autonomnih vozila", sustava umjetne inteligencije koji obični vojnici na terenu mogu koristiti za zapovijedanje "autonomnim sustavima na razini flote" koji se mogu koristiti za "nadvladavanje naših protivnika".

Ključne riječi
OpenAI xAI AI natječaj dronovi space x Elon Musk

