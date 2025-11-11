Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PROHLADNA JUTRA

U jednom djelu magla, u drugom djelu zemlje sunčano: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Gusta magla nad Zagrebom, glavni grad je jutros u crvenoj zoni zbog zagađenog zraka
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
11.11.2025.
u 06:56

Na Jadranu će temperature biti znatno ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima od 16 do 19 °C.

Hrvatsku danas očekuje zanimljiva vremenska slika koja će obilježiti dan u gotovo svim krajevima zemlje. Unutrašnjost će jutro i prijepodne dočekati s gustom maglom i niskim oblacima, a ponegdje će se pojaviti i slaba rosulja. Iako će se mnogi probuditi uz sivilo, poslijepodne donosi češća sunčana razdoblja koja će unijeti vedrinu u dan. No, oprez, navečer i tijekom noći ponovno se očekuje stvaranje magle, što može otežati vidljivost i vožnju.

Na Jadranu i u gorskim krajevima situacija je znatno povoljnija - prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, što će razveseliti sve one koji planiraju boravak na otvorenom ili šetnje uz more. Jutro na obali obilježit će slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana puhati umjeren sjeverozapadnjak, donoseći svježinu, ali i ugodne vremenske uvjete.

Temperature će u unutrašnjosti biti nešto niže, s najvišim dnevnim vrijednostima između 7 i 12 °C. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 9 °C, a jutro će biti prohladno, s mogućom maglom i rosuljom. U gorju će biti pretežno sunčano.

Na Jadranu će temperature biti znatno ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima od 16 do 19 °C. Gradovi uz more mogu očekivati pretežno vedro nebo i ugodan osjećaj tijekom cijelog dana.

Prognoza po regijama ukazuje na izražene razlike između kopna i obale dok će unutrašnjost biti pod utjecajem magle i niskih oblaka, obalni krajevi uživat će u suncu i toplijem vremenu. Večer će u unutrašnjosti ponovno donijeti maglu, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez na cestama. 

Ključne riječi
Magla sunce vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja