U jednom djelu magla, u drugom djelu zemlje sunčano: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Hrvatsku danas očekuje zanimljiva vremenska slika koja će obilježiti dan u gotovo svim krajevima zemlje. Unutrašnjost će jutro i prijepodne dočekati s gustom maglom i niskim oblacima, a ponegdje će se pojaviti i slaba rosulja. Iako će se mnogi probuditi uz sivilo, poslijepodne donosi češća sunčana razdoblja koja će unijeti vedrinu u dan. No, oprez, navečer i tijekom noći ponovno se očekuje stvaranje magle, što može otežati vidljivost i vožnju.

Na Jadranu i u gorskim krajevima situacija je znatno povoljnija - prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, što će razveseliti sve one koji planiraju boravak na otvorenom ili šetnje uz more. Jutro na obali obilježit će slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana puhati umjeren sjeverozapadnjak, donoseći svježinu, ali i ugodne vremenske uvjete.

Temperature će u unutrašnjosti biti nešto niže, s najvišim dnevnim vrijednostima između 7 i 12 °C. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 9 °C, a jutro će biti prohladno, s mogućom maglom i rosuljom. U gorju će biti pretežno sunčano.

Na Jadranu će temperature biti znatno ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima od 16 do 19 °C. Gradovi uz more mogu očekivati pretežno vedro nebo i ugodan osjećaj tijekom cijelog dana.

Prognoza po regijama ukazuje na izražene razlike između kopna i obale dok će unutrašnjost biti pod utjecajem magle i niskih oblaka, obalni krajevi uživat će u suncu i toplijem vremenu. Večer će u unutrašnjosti ponovno donijeti maglu, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez na cestama.