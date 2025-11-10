Zagreb i još četiri grada su u crvenom: Zrak je jako loš, opasne čestice lebde danima

Jutros je Zagreb prekrio gust sloj magle, no ono što nije odmah vidljivo je loša kvaliteta zraka. Prema službenim podacima, grad je smješten u crvenu zonu, što ukazuje na potencijalnu opasnost za zdravlje, osobito za djecu, starije osobe i osobe s kroničnim bolestima. Međutim, problem nije specifičan samo za Zagreb. Zbog guste magle i slabog vjetra, zagađujuće čestice ostaju nisko iznad gradova diljem Europe, što u ovim uvjetima postaje gotovo očekivano. „Magla, bez vjetra, zima. Kad nema vjetra, zrak se ne može očistiti,“ objašnjava jedan Zagrepčanin, napominjući da kod njega kod kuće osjeća specifičan miris, koji dolazi s Jakuševca. „Loš zrak osjeti se gotovo uvijek,“ dodaje.

Najopasnije su sitne PM 2.5 čestice koje, iako nevidljive, mogu prodrijeti duboko u pluća. Stručnjaci savjetuju da se ovih dana izbjegavaju naporne fizičke aktivnosti na otvorenom. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda „Dr. Andrija Štampar“ za Danas.hr upozorava: „Kad je zrak lošije kvalitete, preporučujemo izbjegavanje intenzivnog fizičkog napora na otvorenom. Nije preporučljivo trčanje ili igranje nogometa vani.“ Osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod, gdje stanovnici već dugo upozoravaju na loše uvjete. „Građani imaju pravo biti ogorčeni. Prije deset godina su mi rekli da su moji zdravstveni problemi povezani sa zagađenjem zraka,“ ističe Miroslav iz Slavonskog Broda. Udruga Eko-Integral napominje da je zagađenje u Slavonskom Brodu, koje traje već 13 dana, stalni problem. Peter Tot-Đerđ objašnjava da je zagađenje naročito izraženo zimi, kada sezona grijanja oslobađa više pepela i čađe u atmosferu. U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj, koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja i bržu reakciju u situacijama poput današnjeg, kada smog postaje vidljiv i osjetan golim okom.