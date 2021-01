'U javnosti se stvara dojam odgovornosti Ive Žinića, a ne znamo koliko je obnovljenih kuća stradalo'

U mreži prvog gostovali su Sandra Benčić iz platforme Možemo te članica skupine za izradu prijedloga i Dražen Bošnjaković iz HDZ-a, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a govorili su o oporbenoj inicijativi da se osnuje povjerenstvo za poslijeratnu obnovu.

Sandra Benčić objasnila je čime bi se povjerenstvo trebalo baviti.

– Treba prikupiti dokaze, materijale i svjedočanstva odgovornih ljudi te onih koji su bili žrtve nezakonitih djela. Treba utvrditi, ako je postojala, političku odgovornost određenih ljudi, a ono što je najvažnije jest kako prevenirati takva djela u budućnosti. Istražna povjerenstva ne utvrđuju kaznenu odgovornost, ali utvrđuju je li bilo propusta i nezakonitosti. Istražna povjerenstva imaju moćan mehanizam, svatko se mora odazvati i svjedočiti. Javnost u potpunosti ima uvid u prikupljenu dokumentaciju kao i u svjedočenja koji se tamo pozovu. To je izrazito važno jer je interes javnost velik, a s druge strane državna tijela i Vlada odbijaju dati liste tvrtki koje su radile obnovu na Baniji pod izlikom da je to sada predmet istrage USKOK-a – rekla je Benčić, piše HRT.

Bošnjaković kaže da policija i DORH rade na utvrđivanju činjenica.

– Vidjet ćemo kakva će biti sudbina. Kolegica je rekla da je ovo sada u fazi inicijative, kada naprave pravu odluku s definirani ciljevi i javni interes, tada ćemo to vidjeti. Načelno, ako je bilo nepravilno, korupcije, a drugi je trpio štetu i patnju, to zaista treba osuditi. Ipak, moramo znati da se radi o procesu koji je bio prije 20 godina. Treba se vratiti u to vrijeme, sagledati što se tada događalo. Tada je Hrvatska obnovila 156 tisuća kuća, sukladno pravilima i standardima koji su tada vrijedili. Ja isto slušam izjave ljudi kojima su kuće stradale u potresima i to ne zvuči dobro – rekao je Bošnjaković i dodao kako istražno povjerenstvo treba osnivati kada su poznate konkretne stvari.

– Mi još ne znamo niti broj kuća koje su stradale, obim. Ne znamo puno činjenica te se tako ne može ući u osnivanje povjerenstva – dodaje Bošnjaković.

Benčić smatra kako ljudi gube povjerenje u institucije.

– Taj osjećaj neodgovornosti koji se javlja kod aktera vladajuće stranke jest upravo ono zbog čega su ljudi ljuti, zbog čega ljudi traže da se istraži do kraja te da se utvrdi tko su oni koji su bili odgovorni na pozicijama. Dakle, ne zanima ih je li neki izvođač radova uzeo dio armature ili slično nego tko su bili ti koji su na taj način obnovu dizajnirali, provodili i nadzirali. Da li postoji taj dio odgovornosti. Ne možemo se konstantno izvlačiti na pojedinačnu odgovornost nekog direktnog krivca i tvrditi da čitav politički ešalon koji je upravljao određenim procesom nije ni za što odgovoran. To je upravo ono zbog čega ljudi gube povjerenje u institucije. Kod svakog procesa koji uključuje političke aktere nađe se jedan "Pedro" koji će visit, svi ostali prođu "lišo". Imamo u Hrvatskoj danas situaciju da smo zemlja Europske unije s najmanjim povjerenjem u pravosuđe – kaže Benčić, no Bošnjaković se s time ne slaže.

– Uopće ne znamo koliko je takvih kuća koje su obnovljene, stradale, a već se u javnosti stvara dojam odgovornosti Ive Žinića. Par mjeseci prije lokalnih izbora. Dakle, obnoviti gotovo 160 tisuća kuća. Da je netko osmišljavao sistem obnove 160 tisuće kuća samo da bi izvukao nekakvu korist, ja smatram da to ne postoji. Je li neki izvođač ugradio manje materijala, to najoštrije osuđujem. Međutim, prošlo je 20 godina. Ako se to nađe, ako tog izvođača ima, ako nije zastara, treba ga sankcionirati – kaže Bošnjaković.

