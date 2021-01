Tomašević: Poslijeratna obnova nije pitanje samo korupcije nego i ljudskih života

Čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević gostovao je u studiju Večernjeg lista. Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Želite oformiti saborsko istražno povjerenstvo koje bi se bavilo ispitivanjem što se dogodilo s poslijeratnom obnovom, a za koju je potres otkrio da nije napravljena u skladu s pravilima struke?

– Dogovorili smo da svi oporbeni krugovi izađu sa zajedničkim prijedlogom, odredili smo radnu grupu koja će završiti tekst i poslali ga u saborsku proceduru. Bitno je da što hitnije krenemo u raspravu oko toga, nije to par izoliranih slučajeva, bio sam na terenu, doista je riječ o velikom broju objekata, riječ je o sustavnom problemu. Kad je premijer rekao da to treba istražiti nakon nekoliko sati iz DORH-a su javili da su pokrenuli izvide. Sada središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ne da informaciju medijima i javnosti koje su tvrtke radile obnovu, tko je bio nadzornik, tko je bio projektant nego kažu da su izvidi u tijeku. Ne može biti takva situacija.

Bojite li se da će to pasti u Saboru s obzirom da su izvidi u tijeku?

– Ono što je bitno je da je saborsko istražno povjerenstvo javno. Mi možemo dobiti sve dokumente. Isto tako, svi se moraju odazvati pozivu povjerenstva, da svjedoče pod povjerenstvom, to je jedan od najjačih alata koje oporba ima. Bez obzira što su izvidi u tijeku, još nije ni istraga, a kamoli sudski postupak, to nikako ne kolidira s time da javno propitujemo. Kaznenu odgovornost ne možemo utvrditi no možemo političku odgovornost. I utvrditi gdje u sustavu nije funkcioniralo.

S čime bi se točno povjerenstvo bavilo?

– Neće se baviti samo poslijeratnom obnovom u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je nekih 20-ak tisuća objekata, a 150 tisuća objekata je obnovljeno nakon rata. Dobar dio tih objekata je na trusnom području, javnost zaslužuje znati žive li u opasnim objektima. Interes javnosti je da se to što prije rasvijetli. Vidimo da dio HDZ-ovaca već sada govori da je očito da je bilo nepravilnosti, a dio tvrdi da je sve bilo u najboljem redu. Tu je problem unutar HDZ-a. Ako im je u interesu da se to zaista rasvijetli, onda bi trebali glasovati za to istražno povjerenstvo. Ovo je jako bitno pitanje za cijelu javnost.

Neki su građevinari napravili kvalitetno svoj dio posla, a sad ih stavljamo sve u isti paket?

– To je loše i nadam se da će izvidi DORH-a to rasvijetliti, a bitno je i da dobijemo dokumentaciju.

Što tražite točno od državnog ureda?

– Sve. Od javne nabave do samih projekata kuća, do uporabnih dozvola, građevinskih dozvola, način kako je nadzor izvršen.

Očekujete li pomoć i od nekih vladajućih?

– Mislim da u HDZ-u već traju rasprave oko toga, no nas posebno zanimaju i partneri HDZ-a koji su isto tako kritizirali poslijeratnu obnovu i da u Saboru to podrže. Ovo nje bezazlena stvar, govorimo o sigurnosti građana i ljudskim životima. Nije to samo tko je uzeo novac i spremio u džep nego govorimo o tome da je nekome ugrožen život u ovom potresu, a nadam se da ih neće biti novih na nekim novim područjima.

Mislite li da će krivci ikad odgovarati?

– Mislim da netko mora odgovarati i moramo podvući crtu. Nije to pitanje samo korupcije nego i ljudskih života. Bez obzira tko je odgovoran i gdje će na kraju odvesti taj trag, sve stranke to moraju podržati.

Na Baniji ste proveli tjedan dana? Kako ste to doživjeli?

– Izbjegavao sam tih desetak dana bilo kakvu kritiku reći u javnosti. Kad se dogodio taj potres prvi dan smo već bili u Glini, Petrinji i Sisku... Vidjeli smo koja je šteta, ponudili pomoć oko zakonskog okvira... Odmah smo odnijeli humanitarnu pomoć koju smo skupili, nakon toga smo se javili u sabirni centar Crvenog križa i tamo sam istovarivao kamione i kombije. Sljedeće jutro sam pomagao u onome što je Crveni križ rekao da im treba. Iz moje perspektive neke su stvari funkcionirale i neke nisu. Najviše me smeta i što mislim da moramo unaprijediti, dosta državnih službi super radi svoj posao, vojska, HGSS, vatrogasci, Crveni križ... Smetala prvenstveno civilna zaštita, trebali su bolje koordinirati državne službe i volontere i zbog toga puno energije ode u prazno. Treba postojati jasan lanac odgovornosti. Posebice mislim da su problem protokoli. Moramo ih imati unaprijed, a ne tek kad se dogodi prirodna katastrofa. Osim prijedloga za saborsko istražno povjerenstvo ići ćemo i sa zaključkom vezanim uz reviziju robnih rezervi. To su stvari koje se ne mogu dešavati.

Što je najvažnije sad napraviti?

– Ne smiju se raditi greške koje su se radile u Zagrebu. Tek sad javnost vidi kako dio Hrvatske živi. To nije 20. stoljeće, to je 19. stoljeće.

Je li pogrešno gurati obnovu Banije pod zakon o Zagrebu?

– Nisam siguran što se tiče financijskog okvira da je to adekvatno, ali raspravljat ćemo s lokalnim čelnicima i vidjeti što je najbolje rješenje. No, nije pitanje samo obnove kuća, mi moramo razviti taj kraj. Ako neće biti novih radnih mjesta, ako neće funkcionirati javne ustanove, to što ćemo mi obnoviti ciglu, neće natjerati ljude da se vrate tamo. Dosad je dio te Hrvatske živio u 19. stoljeću i sad trebamo napraviti skok u 21. stoljeće i koristiti fondove EU za zelenu tranziciju upravo tamo. Kad već nemamo osnovnu infrastrukturu poput električnih instalacija, treba odmah ići energetska obnova. Da se montažne kuće tamo i proizvode.

Ugostitelji se već sada bune što ih nisu uključili u prehranu lokalnog stanovništva?

– To je općenito kako se država ponaša prema svim vrstama volontera. Država mora pomoći u razvoju, a što se tiče kuhara, to je problem kako čelni ljudi civilne zaštite komuniciraju prema volonterima. Neprihvatljivo je kako se komunicira prema volonterima, da samo smetaju.

Još malo pa će godinu dana od zagrebačkog potresa, nije se baš puno pomaklo? Što se tu trenutno događa?

– Što se tiče i države, mi smo početkom rujna podržali zakonski okvir, sad je početak siječnja, i dalje nije obnova krenula. Jako sam nezadovoljan kako to ide sporo, birokratizirano, neefikasno. Nezadovoljan sam koliko je novaca u državnom proračunu bilo osigurano za to, nekakvih 240 milijuna kuna. Trebat će nam stotinu godina... Bez obzira što sam bio na Baniji ovo vrijeme dosta,m ne mogu vjerovati da dva tjedna nakon potresa na stotinu lokacija u gradu su trake jer prijete dimnjaci, zidovi.. da nekoga ozljede. Gradonačelnik kaže 'neka hodaju po cesti'.

Mislite li da će lokalni izbori ubrzati sve?

– Ja se nadam. Nadam se i da je naša današnja presica nešto pokrenula.

Vi ste kandidat za gradonačelnika, odbili ste izlazak s SDP-om, osjećate li presing?

– Odluka koju smo donijeli iz naše perspektive nije veći rizik nego manji rizik za micanje Bandića. Šanse su nam veće za povećat izlaznost na izborima. Znamo da postoji određeni broj birača na koje Bandić računa. Radili smo ankete, vidjeli smo da zajednički izlazak oporbe ne donosi veću izlaznost. Mi kao neki novi politički akter, ako će imati zajedničku kampanju sa starim političkim akterom, to će ostaviti određeni broj birača doma. Ne možemo si to dozvoliti.