'Spodoba na televiziji govori da su vatrogasci ukrali 50 kg kave, takva nam pomoć ne treba'

U mreži prvog jutros su gostovali Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Josip Granić, pročelnik HGSS-a, Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića i Marko Kričko, načelnik sisačkog stožera civilne zaštite.

– Pozdravljam odluku osnivanja Stožera koji će sigurno pridonijeti još bržoj normalizaciji života i sanacije svega onoga što se dogodilo nakon razornog potresa, povezivanje svih službi, nadogradnju na sve što se do sada učinilo i zaista očekujem još više pomoći građanima – odgovorio je Slavko Tucaković na pitanje što očekuje od novog stožera.

S njim se složio šef HGSS-a.

– Mi smo svi od prvog dana tamo na terenu i znamo kako stvari funkcioniraju. Svaki stožer i svako uvezivanje služi da odradimo temeljni cilj kvalitetnije i bolje. Do sad su ciljevi bili spašavanje života i izvlačenje ozlijeđenih, to je odrađeno. Sad ćemo na strateškoj razini dobiti mogućnost donošenja nekih odluka, a za operativce na terenu, nama promjene neće biti. Strateška razina je ono što je sada bitno će moći puno bolje i brže donositi odluke – rekao je Granić. Ističe kako velikih grešaka na terenu nije bilo.

– Moramo razumjeti da je to jedno ogromno područje, tu je veliki broj pogođenih ljudi, uvijek se mogu potkrasti propusti, to nije sporno, no htio sam reći da osnivanjem stožera 'nemojmo dati javnosti poruku da smo mi nešto krivo napravili'. Mi tamo imamo stožer od prvog dana, mi se nalazimo, stvar funkcionira. Sad imamo stožer na strateškoj razini i to je to.

Što za potresom pogođeno područje znači proglašenje katastrofe?

Gradonačelnica Siska stalno upozorava na lošu koordinaciju, je li osnivanje Stožera put u dobrom smjeru?

– Svaka nova koordinacija koja će brže donositi odluke i smanjivati vrijeme određenih procedura, pozdravljam. Neosporno je jučer na sastanku vidljiva volja ne samo gospodina Medveda nego svakog člana stožera, svakog gradonačelnika i načelnika da se stvari krenu rješavati ekspresno. Očekujemo se se shvati da procedure u određenim situacijama moraju biti puno jednostavnije, primjerice nalog za rušenjem nečega što prijeti nekome drugome. Ne možemo raditi elaborate i trošiti vrijeme dok nekome prijeti i ugrožava život određena ruševina.

Turk smatra da je ova katastrofa pokazala jednu veliku humanost hrvatskog naroda.

– Jasno je kad se tako velika količina dobrote slije u organizaciju te pomoći i svega što je povezano, govori da to što bolje treba biti hijerarhijski povezano. Ta hijerarhija je jedan od temeljnih zadataka stožera i nadam se da će to doprinijeti na terenu i bitnim odlukama vezanim na ovu nesreću koja se dogodila.

Što za građane znači proglašenje katastrofe?

– Mi smo jučer saznali da temeljem tog zakona se bitno mijenjaju odluke i Vlada postaje direktno odgovorna i direktno nadležna. Vjerujem da će to svakako donijeti bržem djelovanju, a otvaranju se i šire mogućnosti kada govorimo o cjelovitom pristupu rješavanju posljedica potresa – kaže Turk.

Kričko smatra kako je donošenje odluke o katastrofi najbolja stvar koja se mogla dogoditi u prvih šest dana nakon potresa od strane Vlade.

– Ne očekujemo od premijera da bude na krovu, ali da donese odluke koje će biti na strani građana i lokalne samouprave. Od rata do danas nismo svi zajedno na terenu neke stvari ovdje uspjeli riješiti. Zajedno s državom siguran sam da ćemo puno lakše obnoviti sve što je srušeno pa čak i ono što je nakon rata ostalo srušeno – kazao je Kričko.

Tucaković je istaknuo kako su građanima potrebni kontejneri jer pada kiša, a moguć je i snijeg.

Granić je pak istaknuo kako se nada da građani nisu izgubili povjerenje u sustav, ali upozorava da negiranje odrađenih stvari koje se pojavilo po raznim društvenim grupama stvara probleme na terenu.

– Moramo ovoga puta reći i jedno ogromno hvala svim tim ljudima koji su odlučili pomoći, ali apeliram da ta pomoć potraje, ona će trebati jako dugo. Hrvatska ima ogromno srce, ljudi su odradili ogroman posao – rekao je Granić.

– Ako niste dio sustava, on je vama neprepoznatljiv, to ne znači da on nije tu. Prvu fazu moraju raditi organizirane snage, sada idemo postepeno – dodao je Granić.

Zamolio je volontere da ne rade ništa na svoju ruku i dovode svoje živote u opasnost, već da djeluju u dogovoru sa žurnim službama na terenu.

– Zato je bitno da se organiziraju s nama ako žele pomoći – rekao je Granić.

Tucaković je rekao kako su imali šest vatrogasaca koji su ozlijeđeni.

Kričko pak smatra da je svaka pomoć dobrodošla, ali se grozi situacija u kojima pojedinci iskorištavaju situaciju šikaniranjem i laganjem, najčešće vatrogasaca.

– Jučer smo vidjeli jednu spodobu na televiziji, ne znam kako drugo reći za takvu osobu, stvarno imao čavao u glavi, da ide optuživati vatrogasce koji su spašavali, od 2013. ja sam bio s njima preko 30 dana i noći od 0 do 24 na borbama protiv poplave, gdje su ljudi dopuštali da potone njihova kuća kako bi spasili tuđu kuću, da njih netko ide optuživati da su ukrali 50 kg kave. Pa ovdje nitko nije ni vidio kako kava izgleda već danima. Takve ljude sram može biti što su uopće došli na ovo područje, takva nam pomoć ne treba. Čak i kad struke nema, ako je srce veliko, može se pomoći. Ovo nije nešto što će otići u tri dana, trajat će mjesecima. Ponosan sam što sam dio ovog grada. Oprez ljudi, samo stručno, tu su sve žurne službe – rekao je Kričko.

Granić se složio da lažne vijesti otežavaju posao.

– Nama se vozila već tri dana vraćaju polupuna jer ljudi imaju tih stvari. Ja ne mogu dopustiti da kad netko javi da se nešto u nekom selu dogodilo da to ne provjerimo, odemo tamo i vidimo da u tom selu nema nikoga. Dojavu smo dobili od nekog iz drugog kraja Hrvatske tko je to pročitao u nekoj drugoj grupi, a nama je cijela stvar skupa i ljudi mogu raditi nešto drugo, kvalitetno – rekao je Granić.

Tucaković je zamolio sve za strpljenje.

– Teško je, ali radi se. Idemo izdržati još malo, bez nervoze. Ako je i bilo što loše, ajmo to prevazići, pozitiva nam je potrebna na cijelom terenu – rekao je Tucaković.

