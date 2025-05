U Hrvatskoj uskoro obvezni vojni rok, provjerili smo situaciju u susjedstvu: Neki o tome ni ne razmišljaju

Hrvatska se priprema za povratak obveznog vojnog roka, gotovo dva desetljeća nakon njegova ukidanja 2008. godine. Ovaj korak, potaknut sigurnosnim izazovima u Europi, posebice ratom u Ukrajini, stavlja Hrvatsku u red zemalja koje jačaju svoje obrambene kapacitete. Dok se u Hrvatskoj finaliziraju zakonski prijedlozi, slične rasprave vode se i u regiji te diljem Europe.

Povratak obveznog vojnog roka u Hrvatskoj očekuje se sredinom 2025. ili početkom 2026. godine, nakon što se donesu potrebne zakonske izmjene. Prema planovima, vojna obuka trajat će dva mjeseca, a ročnici će primati mjesečnu naknadu od oko 1100 eura, uz osigurane smještaj i prehranu. Obuka će se odvijati u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, s godišnjim planom za 4000–4500 mladića raspoređenih u četiri do pet poziva. Očekuje se da će godišnji trošak iznositi oko 20 milijuna eura. Za one koji se pozovu na prigovor savjesti predviđena je civilna služba trajanja tri do četiri mjeseca, koja uključuje obuku za civilnu zaštitu ili rad u lokalnim institucijama, uz nižu naknadu. Vojna obuka bit će priznata kao radni staž i donositi prednosti pri zapošljavanju u javnim službama.

Srbija: Vojni rok od rujna 2025.

Srbija je također donijela odluku o povratku obveznog vojnog roka od rujna 2025., nakon što je bio ukinut 2011. godine. Obuka će trajati 75 dana, uključujući 60 dana osnovne obuke i 15 dana terenske obuke, za mladiće od 18 do 30 godina. Prvi pozivi bit će upućeni rođenima 2006. godine, uz naknadu od 75.000 dinara. Djevojke će se moći dragovoljno prijaviti, dok će prigovor savjesti omogućiti civilnu službu duljeg trajanja. Odluka, koju je potpisao predsjednik Aleksandar Vučić, motivirana je potrebom za jačanjem vojne rezerve i odgovorom na regionalne sigurnosne izazove. Kritičari upozoravaju na nedostatak infrastrukture, starije instruktore i loše uvjete u vojsci, što je rezultiralo odlaskom 13.000 profesionalnih vojnika.

Regija: Rasprave bez konkretnih odluka

U ostalim zemljama regije situacija je raznolika. Slovenija trenutno ne planira uvođenje obveznog vojnog roka, ali rasprave o jačanju obrane pojačane su zbog rata u Ukrajini. Bosna i Hercegovina odbacuje ideju o vojnom roku zbog nedostatka financija, infrastrukture i političkog konsenzusa, fokusirajući se na profesionalizaciju Oružanih snaga. Crna Gora vodi rasprave o mogućem uvođenju, ali bez konkretnih koraka, dok vojska ostaje temeljena na profesionalnim i dragovoljnim snagama.

U Sjevernoj Makedoniji predsjednica Gordana Siljanovska predlaže raspravu o dragovoljnom vojnom roku, ciljajući na povećanje interesa mladih za vojnu karijeru, ali obavezna služba nije na horizontu. Na Kosovu premijer Albin Kurti je dao izborno obećanje o uvođenju obveznog roka, no to je zasad ostalo na razini političke retorike bez konkretnih planova.

Europa: Obavezni vojni rok u 15 zemalja

Ruska invazija na Ukrajinu i potencijalno smanjenje američkog angažmana u NATO-u potaknuli su europske zemlje na preispitivanje obrambenih strategija. Obavezan vojni rok, u različitim oblicima, danas u Europskoj uniji ima devet zemalja: Cipar, Grčka, Austrija, Litva, Latvija, Estonija, Finska, Švedska i Danska. U Austriji traje šest mjeseci dok Norveška ima obuku od 12 do 19 mjeseci, a Švicarska 300 dana. Naime, vojni rok je obvezan i u Norveškoj te u Švicarskoj koje nisu u Europskoj uniji.

Danska ide korak dalje, uvodeći od 2026. obavezni vojni rok i za žene, uz muškarce, u trajanju od 11 mjeseci, motivirana sigurnosnim prijetnjama. Njemačka razmatra povratak obveznog roka, ukinutog 2011., s prijedlogom koji počinje dragovoljno 2025., uz obavezne upitnike za 18-godišnjake. Ako dragovoljaca bude premalo, moguće je uvođenje obavezne službe. Poljska planira dragovoljnu obuku za 100.000 civila od 2027., dok Francuska razmatra mobilizaciju civila u slučaju krize.

Povratak obveznog vojnog roka u Hrvatskoj i regiji odraz je promijenjenog sigurnosnog okruženja. Dok Hrvatska i Srbija prednjače s konkretnim planovima, druge zemlje regije oprezno pristupaju ovoj temi, balansirajući između financijskih, infrastrukturnih i političkih ograničenja. U Europi, trend jačanja obrane sve je izraženiji, s naglaskom na uključivanje žena i prilagodbu modela modernim prijetnjama.

