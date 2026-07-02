U Hrvatskoj centar za besposadna vozila

Tehnološka grupacija Rheinmetall iz Düsseldorfa uspješno je dovršila stjecanje većinskog udjela u hrvatskom DOK-ING-u i u skladu sa svojom strategijom proširila portfelj u sektoru besposadnih vozila, objavila je njemačka kompanija koja ima oko 44.000 zaposlenih na 180 lokacija diljem svijeta. Rheinmetall, koji je u 2024. godini ostvario prihod od 9,8 milijardi eura, u ožujku je u Zagrebu potpisao ugovor o stjecanju većinskog udjela u hrvatskom inovacijskom hubu specijaliziranom za područje besposadnih vozila DOK-ING-u. Rheinmetall stječe 51 posto udjela u društvu, dok će osnivač tvrtke i njezin dosadašnji jedini vlasnik Vjekoslav Majetić zadržati preostalih 49 posto.

Bez objave cijene

Strateški partneri dogovorili su da kupoprodajna cijena neće biti objavljena. Tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovat će pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles. Suradnja se temelji na DOK-ING-ovoj novo razvijenoj platformi Komodo, modularnoj hibridnoj platformi za teške uvjete rada nosivosti veće od 8,5 tona. Rheinmetall će platformu nadopuniti različitim funkcionalnim modulima i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, operacije razminiranja i polaganja mina, izviđačke senzore te logističke sustave. Udruživanjem snaga dva vodeća europska dobavljača žele, najavljuju, realizirati ambiciozne projekte, postaviti nove standarde i otvoriti put serijskoj proizvodnji i operativnoj uporabi besposadnih kopnenih sustava.

– Sad možemo uspostaviti naš centar kompetencija u Hrvatskoj u području besposadnih i autonomnih vozila za vojne namjene. S ovom novom organizacijom cilj nam je ostvariti snažnu tržišnu poziciju u sektoru besposadnih borbenih i oklopnih vozila za borbenu potporu. U ovom tržištu budućnosti vidimo znatan potencijal rasta, a istodobno uspostavljamo prisutnost u Hrvatskoj, partnerskoj zemlji Europske unije i NATO-a te vrlo atraktivnom tržištu kupaca – rekao je dr. Björn Bernhard, izvršni direktor Rheinmetallove divizije Vehicle Systems Europe, nakon dobivanja regulatornog odobrenja.

DOK-ING ima snažnu tržišnu poziciju u području kopnenih besposadnih sustava za razminiranje i djelovanje u visokorizičnim okruženjima. Isporučila je dosad oko 500 platformi kupcima u više od 40 zemalja. Posebno se učinkovitim pokazala tehnologija razminiranja koja se trenutačno koristi u operacijama u Ukrajini.

Borbena potpora

– Ovaj korak osigurava da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj. Udruživanjem snaga s Rheinmetallom možemo proširiti naše proizvodne kapacitete, ubrzati razvoj besposadnih specijaliziranih sustava nove generacije i ojačati našu dugoročnu konkurentnost. Time će se dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije – istaknuo je Majetić. DOK-ING i Rheinmetall planiraju razvijati rješenja za borbene zadaće i borbenu potporu, što uključuje projekt besposadnog naoružanog sustava za potporu poznatog pod nazivom "Wingman", koji će djelovati uz glavne borbene tenkove i borbena vozila pješaštva. Sustav će biti integriran i s postojećim Rheinmetallovim platformama, uključujući glavni borbeni tenk Panther KF51, oklopno vozilo za izvlačenje Büffel/Buffalo i oklopno inženjerijsko vozilo Kodiak.