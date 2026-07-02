Budite se u tri ujutro i ne možete ponovno zaspati? Doktor otkrio jednostavno rješenje

Buđenje usred noći i nemogućnost ponovnog usnivanja jedan su od najčešćih problema sa spavanjem. Iako povremena buđenja smatraju normalnim, stalno prekidanje sna može narušiti kvalitetu odmora i utjecati na dnevnu koncentraciju, raspoloženje i energiju. Uzroci mogu biti fiziološki, poput stresa, previše kofeina ili poremećaja cirkadijalnog ritma, ali i psihološki, kada tjeskoba ili misli sprječavaju mozak da se ponovno opusti i zakorači u san.

Možda ne znate, no mnogi se ljudi bude utri ujutro, a liječnik je rekao da je ta noćna pojava puno češća nego što neki misle. Ako se to događa i vama, možda postoji jednostavna metoda koju možete koristiti za rješavanje problema. Liječnik Amir Khan objasnio je da postoji način da se pobrinete da ponovno zaspite, što je dobro i za vas i za vaše zdravlje, piše Mirror. "Što ako jednostavno ne možete zaspati jer vam mozak ne dopušta? Zamislite: svi ostali spavaju, kuća je tiha, ležite u krevetu, ali vaš um ne prestaje izbacivati ​​stresne misli. Posao, novac, djeca, planiranje, zakazivanje, rješavanje problema. Vaš mozak je previše aktivan da bi vam dopustio da spavate. Zapravo, stres od svih tih misli govori mozgu da nije sigurno spavati i da morate ostati na oprezu", objasnio je neuroznanstvenik.

Rekao je da postoji alternativna tehnika, umjesto brojanja ovaca, koju možete isprobati. "Zove se kognitivno miješanje, a ideja je da prekida vaš ubrzani um i umjesto toga miješa vaše misli, pozivajući vaš mozak da prijeđe u stanje mirovanja i uvjeravajući ga da je sigurno spavati", rekao je dr. Khan. Dodao je da je metoda prilično jednostavna.

Prije svega, trebali biste ležati u krevetu. Zatim razmislite o riječi koja nema emocionalnu vezu s vama. Riječ bi trebala biti neutralna, poput riječi "krevet". Koristeći ovaj primjer, rekao je da biste trebali uzeti svako slovo riječi, a zatim smisliti što više riječi koje počinju tim slovom. Dok to radite, trebali biste i zamisliti te objekte u svom umu. Nakon što završite s jednim slovom, jednostavno trebate prijeći na sljedeće i dovršiti isti postupak.

Ako ste i dalje budni nakon što ste završili riječ, počnite ispočetka koristeći drugu riječ. Na kraju biste trebali zaspati, prema riječima liječnika. Dr. Khan je rekao da se zaista isplati isprobati tu metodu koja može biti super uspješna tehnika uspavljivanja. No, postoje slučajevi kada vam može trebati dodatna pomoć.

Često buđenje noću može negativno utjecati na vaše zdravlje. To vas može dovesti do stvaranja začaranog kruga tjeskobe i gubitka sna. Ta vrsta tjeskobe specifične za spavanje rezultira time da tijelo oslobađa hormone stresa, povećavajući broj otkucaja srca i budnost. To zauzvrat može otežati spavanje, što dovodi do kronične nesanice i lošeg zdravlja. Ako se to odnosi na vas, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse za daljnje savjete.