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2300 EURA MJESEČNOG DOHOTKA

Prosječna neto plaća godišnje 17.000 eura: S plaćanjem režije kasni više od sto tisuća obitelji

Autor
Ljubica Gatarić
02.07.2026.
u 06:00

Režije su gotovo iste – živio čovjek sam ili ih je u kućanstvu četvero. Samci za režije izdvajaju 23 posto, a višečlana obitelj 7 posto dohotka

Kućanstva u Hrvatskoj lani su u prosjeku raspolagala s oko 27.586 eura ukupnog godišnjeg dohotka, odnosno s oko 2300 eura mjesečno. Prosječna neto plaća iznosila je oko 17.000 eura godišnje, a obiteljske su budžete uz plaće punile i mirovine, socijalni transferi, prihodi od imovine te drugi dohoci. Unatoč tome, oko 75 tisuća osoba ili dva posto stanovništva živjelo je u teškoj materijalnoj i socijalnoj deprivaciji, dok se svaki peti građanin nalazi u riziku od siromaštva.

Mrtvi kapital

Ključne riječi
inflacija Umirovljenici kapital siromaštvo

Komentara 2

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TA
Tarantula
06:48 02.07.2026.

Znači 1400 eura mjesečno, ako nemaš stan ode oko 400 eura, režije oko 250 eura i hrana oko 400 eura i tebi ostaje 350 eura za sve ostalo i živiš kao car.

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