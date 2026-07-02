Prosječna neto plaća godišnje 17.000 eura: S plaćanjem režije kasni više od sto tisuća obitelji

Kućanstva u Hrvatskoj lani su u prosjeku raspolagala s oko 27.586 eura ukupnog godišnjeg dohotka, odnosno s oko 2300 eura mjesečno. Prosječna neto plaća iznosila je oko 17.000 eura godišnje, a obiteljske su budžete uz plaće punile i mirovine, socijalni transferi, prihodi od imovine te drugi dohoci. Unatoč tome, oko 75 tisuća osoba ili dva posto stanovništva živjelo je u teškoj materijalnoj i socijalnoj deprivaciji, dok se svaki peti građanin nalazi u riziku od siromaštva.



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