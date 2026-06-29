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NAPADI DRONOVIMA

Putin kaže da Rusiji treba više protuzračne obrane

Russian President Putin chairs a meeting in Moscow
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
29.06.2026.
u 02:00

"Svi napadi, gdje god pogodili našu infrastrukturu, apsolutno ne utječu na situaciju na frontu, na liniji borbenog kontakta", rekao je Putin.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da Rusiji trebaju veći protuzračni kapaciteti kako bi se suprotstavila ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, ali je dodao da se zemlja dobro nosi s problemima koje su napadi uzrokovali. "Prvi zadatak je brzo i značajno povećati proizvodnju onih sustava protuzračne obrane koji su najpotrebniji", rekao je Putin u intervjuu za rusku televiziju.

Rekao je da Rusija neće dopustiti da ukrajinski napadi umanje planove Moskve za napredovanje na prvim crtama sukoba koji traje više od četiri godine. "Svi napadi, gdje god pogodili našu infrastrukturu, apsolutno ne utječu na situaciju na frontu, na liniji borbenog kontakta", rekao je.
Ključne riječi
Vladimir Putin obrana Rusija Ukrajina

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