FOTO Prve snimke strašne odmazde Rusa, Kijev zasuli projektilima, koristili i Cirkone: Ima mrtvih i ranjenih

Valovi ruskih krstarećih i balističkih projektila te udarnih dronova pogodili su tijekom noći Kijev i druge ukrajinske gradove u jednom od najmasovnijih zračnih napada od početka rata. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki udar. Prema podacima kijevske gradske vojne uprave, u napadu je poginulo najmanje osam ljudi ljudi, a brojni su ozlijeđeni. Ozljede su zadobili i civili i pripadnici hitnih službi. U Ševčenkovskom okrugu oštećena je zgrada hitne pomoći, pri čemu je pet medicinara ranjeno, a jedan je u kritičnom stanju. Srušena je i deveterokatnica u Desnjanskom okrugu, gdje spasioci još uvijek traže ljude pod ruševinama.

Napad je izazvao požare u stambenim zgradama, oštetio hotel u središtu grada te pogodio više od 28 lokacija, uglavnom stambene objekte i civilnu infrastrukturu. Stanovnici Kijeva sklonili su se u podzemne stanice metroa, a mnogi su ponijeli šatore, djecu i kućne ljubimce očekujući dugu noć.

Zelenski je ranije tijekom dana, na konferenciji za novinare s irskim premijerom, izjavio da Ukrajina ima obavještajne podatke o pripremama za novi masovni ruski napad. Napad je počeo oko 21:40 sati dronovima koji su dolazili sa svih strana, a nastavljen je u ranim jutarnjim satima balističkim projektilima, uključujući hipersonične "Cirkone". Ukrajinska protuzračna obrana intenzivno je djelovala, no eksplozije su bile izuzetno glasne čak i u dubokim skloništima.

Eksplozije su prijavljene i u Zaporižji, Pavlohradu, Sumiju i Harkivu. Zatvorene su i brojne benzinske postaje diljem zemlje zbog opasnosti od noćnih napada.

Ukrajinci su očekivali ovakav napad nakon uspješnih ukrajinskih dronovskih udara na Moskvu i ruske logističke ciljeve na Krimu u lipnju. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu, a analitičari smatraju da Rusija sve više pribjegava masovnim zračnim napadima kako bi nadoknadila neuspjehe na bojištu. U posljednjim mjesecima ruski napadi sve češće ciljaju ne samo civilnu infrastrukturu, već i kulturne znamenitosti – od Nacionalnog umjetničkog muzeja do Kijevsko-pečerske lavre.

Stanovnica Kijeva Anna Čulinda (25) za Kyiv Independent rekla je da je ovo prvi put da se sklonila u metro otkako je rat počeo: "Živimo u ratu već četiri godine. Znaš da se može dogoditi bilo kada. Nastavljaš živjeti, ali uvijek si svjestan opasnosti". Situacija u Kijevu i drugim dijelovima Ukrajine i dalje je napeta, a prijetnja od novih napada ostaje visoka. Broj žrtava i razmjeri štete još se utvrđuju.