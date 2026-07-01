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TRAGEDIJA NA CESTI

Teška nesreća kod Krapinskih Toplica: Jedna osoba poginula

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
01.07.2026.
u 17:51

Promet je na toj cesti zatvoren te se odvija obilazno.

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se u srijedu poslijepodne dogodila u Klokovcu, naselju na području Općine Krapinske Toplice, a druga je s ozljedama prevezena u Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. To su za Hinu potvrdili iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Prometna nesreća dogodila se oko 16:10 sati, sudarila su se dva osobna automobila na državnoj cesti 507.  Po dojavi, na mjesto teške nesreće upućene su sve hitne službe. Promet je na toj cesti zatvoren te se odvija obilazno. Trenutno je u tijeku očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
Ključne riječi
Krapinske Toplice prometna nesreća Klokovec

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