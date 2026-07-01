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POSAO STOLJEĆA

Njemački vojni div Rheinmetall preuzeo DOK-ING i u Hrvatskoj gradi europski centar za borbene robote

Zagreb: Andrej Plenković posjetio tvrtku DOK-ING
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 11:26

Preuzimanjem 51-postotnog udjela u DOK-ING-u Rheinmetall je zaključio stratešku akviziciju kojom jača svoje kompetencije u području besposadnih kopnenih sustava. Tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovat će pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles

Tehnološka grupacija Rheinmetall sa sjedištem u Düsseldorfu uspješno je dovršila stjecanje većinskog udjela u hrvatskom DOK-ING-u te sada, u skladu sa svojom strategijom, proširila portfelj u sektoru besposadnih vozila U ožujku ove godine Rheinmetall je u Zagrebu potpisao ugovor o stjecanju većinskog udjela u hrvatskom inovacijskom hub-u specijaliziranom za područje besposadnih vozila, DOK-ING-u. Rheinmetall stječe 51 posto udjela u društvu, dok će osnivač tvrtke i njezin dosadašnji jedini vlasnik, Vjekoslav Majetić, zadržati preostalih 49 posto. Strateški partneri dogovorili su da kupoprodajna cijena neće biti objavljena.

Tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovat će pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles. Povezivanjem Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila s DOK-ING-ovim sposobnostima u području besposadnih vozila stvara se snažna tehnološka osnova sa značajnim potencijalom za budući razvoj. Suradnja se temelji na DOK-ING-ovoj novo razvijenoj platformi Komodo, modularnoj hibridnoj platformi za teške uvjete rada nosivosti veće od 8,5 tona. Rheinmetall će platformu nadopuniti različitim funkcionalnim modulima i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, operacije razminiranja i polaganja mina, izviđačke senzore te logističke sustave. Udruživanjem snaga dva vodeća europska dobavljača žele realizirati ambiciozne projekte, postaviti nove standarde i otvoriti put serijskoj proizvodnji i operativnoj uporabi besposadnih kopnenih sustava.

„Sada možemo uspostaviti naš centar kompetencija u Hrvatskoj u području besposadnih i autonomnih vozila za vojne namjene. S ovom novom organizacijom cilj nam je ostvariti snažnu tržišnu poziciju u sektoru besposadnih borbenih i oklopnih vozila za borbenu potporu. U ovom tržištu budućnosti vidimo značajan potencijal rasta, a istodobno uspostavljamo prisutnost u Hrvatskoj, partnerskoj zemlji Europske unije i NATO-a te vrlo atraktivnom tržištu kupaca“, istaknuo je dr. Björn Bernhard, izvršni direktor Rheinmetallove divizije Vehicle Systems Europe, nakon dobivanja regulatornog odobrenja.

DOK-ING ima snažnu tržišnu poziciju u području kopnenih besposadnih sustava za razminiranje i djelovanje u visokorizičnim okruženjima. Od svojeg osnutka tvrtka je isporučila oko 500 platformi kupcima u više od 40 zemalja. Posebno se učinkovitim pokazala DOK-ING-ova tehnologija razminiranja koja se trenutačno koristi u operacijama u Ukrajini.

Vjekoslav Majetić, koji je osnovao DOK-ING 1991. godine, podsjetio je na svoje riječi izrečene prilikom potpisivanja ugovora u ožujku: „Ovaj korak osigurava da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj. Udruživanjem snaga s Rheinmetallom možemo proširiti naše proizvodne kapacitete, ubrzati razvoj besposadnih specijaliziranih sustava nove generacije i ojačati našu dugoročnu konkurentnost. Time će se dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije.”

DOK-ING i Rheinmetall planiraju razvijati raspon rješenja za borbene zadaće i borbenu potporu. To uključuje projekt besposadnog naoružanog sustava za potporu (poznatog pod nazivom „Wingman“) koji će djelovati uz glavne borbene tenkove i borbena vozila pješaštva u zadaćama izviđanja i vatrene potpore. Sustav će biti integriran i s postojećim Rheinmetallovim platformama, uključujući glavni borbeni tenk Panther KF51, oklopno vozilo za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopno inženjerijsko vozilo Kodiak.

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Zagreb: Andrej Plenković posjetio tvrtku DOK-ING
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Ključne riječi
Europa vojska Rheinmetall doking

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