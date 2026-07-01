Pljuskovi i grmljavina i dalje prijete Hrvatskoj, evo gdje će biti najizraženiji

Nakon nestabilnog vremena koje je već zahvatilo dijelove Hrvatske, promjenjive vremenske prilike nastavit će se i u četvrtak. Prema prognozi DHMZ-a, bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, koja će biti češća u drugom dijelu dana. Mjestimice se očekuje kiša, a lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilnosti će osobito biti izražene u Dalmaciji, dok će još u noći i prijepodne kiše i pljuskova biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu. Na istoku Hrvatske prvi dio dana bit će kišovit, a još tijekom noći mogući su jači pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne će se sa zapada naoblaka postupno raskidati, a kiša prestajati. U središnjim predjelima bit će promjenjivo, uz mogućnost kiše uglavnom u oblačnijem prvom dijelu dana. Uz više sunčanih razdoblja, ondje će poslijepodne biti malo toplije. U gorju i na sjevernom Jadranu također se očekuje promjenljiva naoblaka, a kiša će biti češća prijepodne. Na moru su još u noći lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, nakon čega će sunčana razdoblja biti sve češća.

Promjenjivo i nestabilno bit će i u Dalmaciji, iako će pojedina mjesta ostati suha. Najveća mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom bit će na otocima. Ni krajnji jug neće zaobići izmjena oblaka i sunca, a mogući su i jači pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u unutrašnjosti mjestimice i umjeren sjeverac te sjeverozapadnjak. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući i olujni udari. Na jugu će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer južnije od Punta Planke također su mogući olujni udari bure, prenosi HRT. More će biti umjereno valovito i valovito.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će uglavnom između 18 do 22, dok će na Jadranu biti od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 do 29 stupnjeva, u gorju oko 23, a u Dalmaciji i na jugu do 32 Celzijeva stupnja. U nastavku tjedna vrijeme će se postupno stabilizirati. Na kopnu će subota biti osobito sunčana, dok u petak uz dnevni razvoj oblaka još može biti ponekog popodnevnog pljuska, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj. Kraj nedjelje mogao bi biti nešto oblačniji, ali uglavnom suh. Na Jadranu će prevladavati obilje sunčanog vremena, uz tek malu mogućnost za poneki pljusak na krajnjem jugu u petak. Jaka bura s olujnim udarima slabit će potkraj subote, a zatim će okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperature će biti primjerene početku srpnja, uz blagu dnevnu vrućinu na obali.