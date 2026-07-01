Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Senegal šokirao Belgiju, rano poveli 1:0
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI VAL NESTABILNOSTI

Pljuskovi i grmljavina i dalje prijete Hrvatskoj, evo gdje će biti najizraženiji

Foto: DHMZ/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 22:59

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će uglavnom između 18 do 22, dok će na Jadranu biti od 20 do 25 stupnjeva

Nakon nestabilnog vremena koje je već zahvatilo dijelove Hrvatske, promjenjive vremenske prilike nastavit će se i u četvrtak. Prema prognozi DHMZ-a, bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, koja će biti češća u drugom dijelu dana. Mjestimice se očekuje kiša, a lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilnosti će osobito biti izražene u Dalmaciji, dok će još u noći i prijepodne kiše i pljuskova biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu. Na istoku Hrvatske prvi dio dana bit će kišovit, a još tijekom noći mogući su jači pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne će se sa zapada naoblaka postupno raskidati, a kiša prestajati. U središnjim predjelima bit će promjenjivo, uz mogućnost kiše uglavnom u oblačnijem prvom dijelu dana. Uz više sunčanih razdoblja, ondje će poslijepodne biti malo toplije. U gorju i na sjevernom Jadranu također se očekuje promjenljiva naoblaka, a kiša će biti češća prijepodne. Na moru su još u noći lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, nakon čega će sunčana razdoblja biti sve češća.

Promjenjivo i nestabilno bit će i u Dalmaciji, iako će pojedina mjesta ostati suha. Najveća mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom bit će na otocima. Ni krajnji jug neće zaobići izmjena oblaka i sunca, a mogući su i jači pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u unutrašnjosti mjestimice i umjeren sjeverac te sjeverozapadnjak. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući i olujni udari. Na jugu će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer južnije od Punta Planke također su mogući olujni udari bure, prenosi HRT. More će biti umjereno valovito i valovito.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će uglavnom između 18 do 22, dok će na Jadranu biti od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 do 29 stupnjeva, u gorju oko 23, a u Dalmaciji i na jugu do 32 Celzijeva stupnja. U nastavku tjedna vrijeme će se postupno stabilizirati. Na kopnu će subota biti osobito sunčana, dok u petak uz dnevni razvoj oblaka još može biti ponekog popodnevnog pljuska, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj. Kraj nedjelje mogao bi biti nešto oblačniji, ali uglavnom suh. Na Jadranu će prevladavati obilje sunčanog vremena, uz tek malu mogućnost za poneki pljusak na krajnjem jugu u petak. Jaka bura s olujnim udarima slabit će potkraj subote, a zatim će okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperature će biti primjerene početku srpnja, uz blagu dnevnu vrućinu na obali.
Veliki požar na Čiovu stavljen pod kontrolu: Izgorjelo više od 100 hektara, vatrogasci ostaju dežurati cijelu noć
Ključne riječi
nevrijeme vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!