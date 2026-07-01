FOTO/VIDEO Nevrijeme već radi štetu po Hrvatskoj: U Orahovici oštećen krov sportske dvorane, voda prodrla unutra

Najavljeno nevrijeme stiglo je u Hrvatsku i već zahvatilo pojedina područja zemlje. Među njima je i Orahovica u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje su jak vjetar i obilna kiša u kratkom vremenu prouzročili materijalnu štetu. Kako je objavio Grad Orahovica na Facebooku, nevrijeme srećom nije dugo trajalo, ali je bilo iznimno intenzivno. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, najveća šteta nastala je na krovu sportske dvorane, gdje je snažan vjetar oštetio dio krovne konstrukcije. Gradonačelnik Milan Babac obišao je Orahovački školski centar. Kako navode iz Grada, odmah nakon olujnog nevremena na terenu su se aktivirale sve nadležne službe, a cilj je štetu svesti na najmanju moguću mjeru. Zbog oštećenja krovišta voda je prodrla u unutrašnjost dvorane, pa su djelatnici Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Srednje škole Stjepana Ivšića, domari, spremačice, učitelji, profesori i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva zajednički uklanjali vodu i pokušavali zaštititi prostor do privremene sanacije krova. Time se nastoji spriječiti dodatna šteta ako dođe do novih oborina. Na terenu su i djelatnici Komunalnog poduzeća Papuk, koji uklanjaju polomljene grane, saniraju oštećena i dotrajala stabla opasna za građane te čiste prometnice i javne površine.

Odmah po dojavi angažirani su pripadnici vatrogasne službe, koje je na teren uputio gradonačelnik, kako bi se što prije pristupilo privremenoj sanaciji krova i spriječila daljnja šteta na objektu. Gradonačelnik je obišao Orahovački školski centar. Kako navode iz Grada, odmah nakon olujnog nevremena na terenu su se aktivirale sve nadležne službe, a cilj je štetu svesti na najmanju moguću mjeru. Gradonačelnik Babac zahvalio je svima koji su se brzo odazvali pozivu za pomoć te poručio da je najvažnije bilo zaustaviti daljnje širenje štete.

– Osigurali smo piće i hranu za sve ljude koji su došli pomoći. Hvala svakome tko se odazvao jer smo se okupili u rekordnom roku i uspjeli barem djelomično ublažiti posljedice nevremena. Posebno zahvaljujem djelatnicima škola, vatrogascima, komunalnim djelatnicima i svim ostalim ljudima koji su pokazali zajedništvo i spremnost pomoći. Večeras ćemo sve raspoložive snage usmjeriti na privremenu sanaciju krovišta škole, a tijekom sutrašnjeg dana nastavit ćemo s obilaskom grada i utvrđivanjem eventualnih novih šteta te, prema potrebi, hitno intervenirati gdje bude potrebno – rekao je Babac, objavio je Grad Orahovica. Nadležne službe ostat će na terenu dok se ne uklone neposredne opasnosti, a ukupna šteta bit će poznata nakon pregleda svih lokacija pogođenih olujnim vjetrom i obilnom kišom, navode iz Grada.

