Uskoro kreće primjena EU Uredbe o ambalaži: Što se sve mijenja?

Ambalaža čini čak 40% ukupne plastike i više od 60% upotrijebljenog papira u EU, pa nije čudno što svaki stanovnik Unije godišnje proizvede prosječno 190 kilograma ambalažnog otpada. Jasno je da takav model nije dugoročno održiv pa se do 2030. želi osigurati da sva ambalaža koja se stavlja na EU tržište može reciklirati prema jasno razrađenim razredima, dok će 2038. ostati samo ona koja zadovoljava više standarde reciklabilnosti.



HOK i HGK: Puno je nedoumica