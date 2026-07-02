Vlajčić veterinarima: Ne pogoduje se nikome

Kriteriji natječaja nisu razlog za njegovo poništenje, poništit će se samo ako se pokaže da su rezultati iscurili u javnost prije nego što je postupak okončan, poručio je jučer potpredsjednik Vlade i resorni ministar David Vlajčić prosvjednicima pred Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo i zatražili hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu (cijepljenja, vađenje krvi, nadzor zaraznih bolesti i zoonoza), koji je, kako tvrde, nezakonit i skrojen "u korist velikih", pred ministarstvom su se treći put u nešto više od mjesec dana okupili veterinari, stočari i poduzetnici u organizaciji Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva i Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske, uz podršku Udruge Glas poduzetnika. Ministar naglašava kako rezultati natječaja nisu službeno objavljeni, ni on ih nije vidio, a "mediji su već mjesecima prepuni nabrajanja tko je dobio, a tko nije". Tvrdi da se kriteriji natječaja nisu mijenjali tri godine te da su doneseni u konzultacijama sa strukom. Ministarstvo, dodao je, prati i uvažava sve argumente, ali odbacuje tvrdnje o pogodovanju bilo kome.

Prosvjednici, međutim, upozoravaju kako sporni natječaj, u obliku u kojem se provodi, nagrađuje organizacije s najviše zaposlenih, a ne one koje su stvarno prisutne i dostupne na terenu. Posljedica je da posao u pojedinoj općini mogu dobiti veliki, udaljeni sustavi u njoj nemaju ni ambulantu ni objekt, dok lokalne seoske ambulante – neke starije od 70 godina – ostaju bez posla i zatvaraju vrata. Prema procjeni struke, to znači gašenje najmanje 15 veterinarskih ambulanti i 50-ak gradova i općina bez dostupne veterinarske službe, među ostalima Karlovca, Dugog Sela, Duge Rese, Ivanić Grada, Novog Marofa, Ivankova, Cestice...

Vlasnik farme i mini mljekare u Gornjem Vratnom Stjepan Bistrović kazao je da ako veterinar ode iz sela, za njim odlazi i selo. – Prvo nam uzmu veterinara, potom propadne stoka, onda nestane i nas – a onda vi u trgovini kupujete sve iz uvoza – rekao je. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić istaknuo je da nije riječ o cehovskom sporu, nego o pitanju javnog zdravlja i opstanka sela. – Došli smo čestitati rođendan ministru Vlajčiću i donijeli smo mu nekoliko posljednjih bala hrvatske slame na poklon. Jer ako se nastavi ovakav tretman, domaće proizvodnje više neće biti. Mi veterinari nismo tu samo kad se životinja razboli. Mi cijepimo protiv bjesnoće, koja se ovih dana vraća u Europu, nadziremo zarazne bolesti prije nego što dođu do čovjeka i jamčimo da su meso i mlijeko na stolu građana zdravi. Onaj tko gasi mrežu seoskih veterinara, ne gasi jedan obrt – gasi prvu liniju obrane zdravlja ljudi – poručio je Malić.