U hidroelektrani Vinodol održana akcija „100 zelenih stabala"

HEP Opskrba, vodeći opskrbljivač električnom energijom, povodom Dana planeta Zemlje, a u sklopu projekta ZelEn, provodi akciju „100 zelenih stabala". Petu godinu za redom, zajedno s kupcima proizvoda ZelEn, zaposlenici HEP Opskrbe uredili su okoliš jedne HEP-ove hidroelektrane. Ove je godine to hidroelektrana Vinodol. Premda slivno područje čije vode koristi HE Vinodol nije veliko (približno 80 km2), zanimljivo je da se to područje nalazi na nadmorskoj visini većoj od 700 metara i da je konstruktivni pad vode na HE Vinodol 658,5 metara, što je jedan od najviših ostvarenih padova na hidroelektranama u Europi.

U protekle četiri godine, u sklopu akcije „100 zelenih stabala“ uređen je okoliš i posađena su stabala oko hidroelektrana Ozalj, Kraljevac, Čakovec i Zakučac, s ciljem povećanja svijesti o odgovornom poslovanju prema prirodi i okolišu u kojem živimo i djelujemo. Ovom akcijom HEP Opskrba, dobitnica nagrade Greenovation, za najbolji ukupni program zelenog gospodarstva, želi doprinijeti programu Ujedinjenih naroda, pokrenutom 2010. godine, pod nazivom “Milijarda zelenih djela – međunarodni pokret kojim štitimo planet i osiguravamo održivu budućnost“.

Foto: Promo

„Naše hidroelektrane, kao obnovljivi izvori energije, temelj su za kreiranje i razvoj proizvoda ZelEn, jedinstvenog okolišno i društveno održivog proizvoda, kojeg je prepoznalo više od 100 društveno odgovornih kompanija u Hrvatskoj. Broj hrvatskih poduzeća koja odabiru električnu energiju iz obnovljivih izvora stalno se povećava i to je još jedan od načina kako svi zajedno brinemo o očuvanju okoliša. Posebno nas veseli činjenica da se sredstva od prodaje proizvoda ZelEn prikupljaju u fond iz kojeg se realiziraju projekti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i to za potrebe ustanova koje skrbe za socijalno osjetljive kategorije stanovništva. Ukupno je realizirano šest projekta u vrijednosti 1,4 milijuna kuna, a u travnju je završen javni poziv za dodjelu novih sredstava u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Još jednom zahvaljujemo svim kupcima ZelEna na iskazanom povjerenju i sudjelovanju u našoj zajedničkoj zelenoj priči“, istaknula je tijekom akcije, Nada Podnar, direktorica marketinga HEP Opskrbe.

Uz domaćina direktora HE Vinodol, Borisa Glavana, akciji su se pridružili i Željko Starman, direktor HEP Proizvodnje te Neven Mudrovčić, direktor PP HE Zapad. Osim zaposlenika HEP Opskrbe i predstavnika HEP Proizvodnje, inicijativu su podržali i kupci proizvoda ZelEn.

Foto: Promo

„Jako smo zadovoljni što i naša tvrtka sudjeluje u ovoj hvalevrijednoj inicijativi. Kao kupci proizvoda ZelEn želimo stimulirati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora, kao i poticati održivi gospodarski rast u okruženju. Kupnjom proizvoda ZelEn, nastavljamo usvajati ekološke standarde i djelovati proaktivno u smjeru očuvanja okoliša, zdravog osobnog razvoja i afirmativnog društvenog djelovanja. Vjerujemo da će ovakvih inicijativa, prvenstveno od strane poslovnih subjekata, biti sve više jer je dugoročan uspjeh moguć samo uz poštovanje svih čimbenika poslovnog okružja - uključujući i prirodu oko nas“, izjavio je tijekom akcije Dalibor Starčević, voditelj tehničke podrške JGL-a.