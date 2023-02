U godinu dana pizza u Hrvatskoj poskupjela čak 28%, lošije od nas prošla samo tri naroda u EU

U godinu dana pizza je u Hrvatskoj poskupjela 28 posto što je četvrto najveće poskupljenje tog omiljenog prehrambenog proizvoda unutar država članica EU. Lošije od Hrvata prošli su samo Mađari, Litavci i Bugari, kojima je pizza u prosincu 2022. godine bila 36 do 47 posto skuplja nego u istom mjesecu 2021. godine! Prosječno je poskupljenje pizze na razini EU bilo oko 16 posto, a da je glavni udar došao u 2022. godini, vidi se po rastu cijena od samo dva posto godinu dana prije.

Soboslikari skuplji 40%

Gledaju li se ostale turističke zemlje, u Italiji, kolijevci pizze, njezina je cijena skočila nešto manje od deset posto, dok su u Cipru, Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj poskupljenja tog omiljenog prehrambenog artikla turista bile više 14-15 posto u odnosu na godinu prije! Doda li se tome da je Hrvatska među rekorderima i po inflaciji kave, čaja i sokova, postaje jasnije zašto su mnogi turisti prošlog ljeta ostali zatečeni cijenama koje su ih dočekale. Snažna su poskupljenja u Hrvatskoj krenula od sredine 2021. godine te traju još i sada, s tim što se po intenzitetu odvojila hrana, ali za njom ne zaostaju ni usluge u restoranima i kafićima. Domaći su potrošači neko vrijeme držali korak s cijenama, no u prosincu su, kažu službeni statistički podaci, posustali te je u tom mjesecu prvi put registriran realni pad prometa u trgovini na malo i na mjesečnoj i na godišnjoj razini od 0,8 posto. Kako je osobna potrošnja glavna lokomotiva domaćeg BDP-a, njezino snažno usporavanje jedan je od glavnih razloga što se u ovoj godini očekuje rast od svega jedan posto. Uostalom, povećanje plaća bilo je niže od inflacije, što je srezalo kupovnu moć radno-aktivne populacije. Kako će turisti reagirati na skok cijena turističkih usluga, ostaje vidjeti tijekom ove godine, no posve je sigurno da Hrvatska gubi epitet jeftine turističke destinacije. Sad će se propitivati kvaliteta usluge i općenito ljepota doživljaja.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Sve do prošle godine cijene u hrvatskim hotelima i restoranima bile su za petinu niže od prosječnih cijena u EU, a negdje u rangu s cijenama u Grčkoj, nešto više nego u Portugalu, ali i nešto niže nego u Španjolskoj ili Italiji, turističkim konkurentnima koji su, sudeći prema cijenama pizza, lani ipak imali blaža poskupljenja od Hrvatske. Cijene ugostiteljskih usluga kod nas su imale dvostruko brži rast na godišnjoj razini nego u europodručju, više od 18 posto, što je ujedno bilo i jedno od najvećih poskupljenja među svim državama članicama europodručja. Usluge su, prema prvoj procjeni DZS-a, odskočile s rastom cijena i u siječnju – na mjesečnoj razini oko jedan posto, no zanimljivo je da se u bazi Eurostata navodi da su lani kod nas najviše poskupjele usluge soboslikara – više od 40 posto, te tapetara, kojima ćete za tapeciranje namještaja platiti 67 posto više. Rijetki zanati i sve traženiji majstori dolaze na svoje.

Cipele jeftinije 2%

Iz ostalih Eurostatovih podataka može se iščitati da su se lani po visini poskupljenja u Hrvatskoj izdvojili tjestenina, krumpir, kruh, žitarice, maslac – svi odreda s poskupljenjima u odnosu na cijene iz 2021. godine od 35 do 48 posto. No ima proizvoda koji su i pojeftinili, primjerice cijene cipela bile su niže oko dva posto nego 2021. godine. Bit će da se nosila stara izgažena obuća te su se nove cipele i sandale slabije prodavali. Dobro su u ovom inflacijskom valu prošli i ljubitelji čokolada jer im je prosječna cijena prošle godine porasla nešto ispod deset posto, osam posto je poskupjela odjeća, cijena plina u 2022. u odnosu na 2021. godinu skočila je deset posto, a struje samo šest posto. Sadašnje su cijene struje i plina ograničene do kraja ožujka te još nema preciznijih informacija što će biti dalje. Vlada i zainteresirane strane ispipavaju teren, osluškuju raspoloženje i trendove te će se prema njima ravnati. Odluku o cijenama struje i plina nakon prvog travnja možemo očekivati za mjesec i pol, a veća je mogućnost da će nešto poskupjeti nego da neće.

