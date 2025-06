Kontroverzni plan Trumpove administracije usred močvare: 'Ako netko pobjegne, čeka ga samo piton ili aligator'

Ekološke udruge, aktivisti za prava migranata i indijansko pleme Miccosukee oštro su osudili izgradnju kampa za zadržavanje migranata u srcu floridskih močvara Everglades. Kontroverzni objekt, koji su lokalni dužnosnici već prozvali “Aligator Alcatraz”, gradi se prema planovima administracije Donalda Trumpa, s ciljem uhićenja i zatvaranja čak 3.000 nedokumentiranih migranata dnevno, piše The Guardian.

Radovi na objektu započeli su ovog tjedna na napuštenoj vojnoj pisti, a kamp bi trebao biti otvoren već početkom srpnja – usred sezone ekstremnih vrućina u južnoj Floridi, gdje toplinski indeks redovito prelazi 38 stupnjeva Celzijevih. Prema planu, kamp će moći primiti do 5.000 osoba koje će biti smještene u šatorima. Početnu sigurnost osiguravat će 100 pripadnika Nacionalne garde Floride, a taj će se broj povećavati kako raste broj zatočenika. Projekt sufinanciraju floridski porezni obveznici i savezno ministarstvo domovinske sigurnosti. Lokacija je zaplijenjena od okruga Miami-Dade korištenjem hitnih ovlasti guvernera Rona DeSantisa.

U petak su ekološke udruge Friends of the Everglades i Center for Biological Diversity podnijele tužbu saveznom sudu u Miamiju, tvrdeći da je projekt pokrenut bez nužne ekološke studije. Demokratski kongresnik Maxwell Frost nazvao je kamp "okrutnim spektaklom", a gradonačelnica okruga Miami-Dade Daniella Levine Cava izrazila je "ozbiljnu zabrinutost" zbog negativnog utjecaja na okoliš. „Radi se o potencijalno razornom udaru na Everglades, ekosustav u koji su uložene milijarde dolara za obnovu“, izjavila je Levine Cava. Iz udruge Friends of the Everglades ističu kako je ista lokacija već bila proglašena neprikladnom za razvoj 1960-ih, kada je ondje planirana gradnja megazračne luke. „Svi razlozi zašto je tada bila loša ideja, vrijede i danas. Ovo predstavlja egzistencijalnu prijetnju Evergladesu“, rekla je direktorica udruge Eve Samples.

U blizini lokacije obitavaju aligatori, burmanski pitoni i rojevi komaraca, a infrastruktura na terenu je gotovo nepostojeća – bez stalnog izvora pitke vode i kanalizacije. Glasnogovornik koalicije Florida Immigrant Coalition Thomas Kennedy poručio je: „Radi se o mjestu koje je dizajnirano da izazove patnju. Ovo nije kamp– ovo je kazna.“ James Uthmeier, državni odvjetnik i politički saveznik guvernera DeSantisa, odbacio je kritike s dozom sarkazma: „Mi volimo močvare. Ako netko pobjegne, čeka ga samo piton ili aligator“, izjavio je u intervjuu za konzervativni podcast. „Oni žele ljude zatočiti pod šatorima, usred ljeta, bez osnovnih uvjeta za život. Ovo nije imigracijska politika, ovo je okrutnost pretvorena u spektakl.“

Tijekom tjedna pojavile su se informacije da je u planu još jedan kamp, u vojnom kampu Blanding zapadno od Jacksonvillea. Sve to izaziva strahove da bi ovaj pristup mogao postati standard u imigracijskoj politici, osobito ako se Trump vrati na vlast. Za sada, DeSantisova administracija nije komentirala razvoj događaja, unatoč sve većem pritisku ekoloških, pravnih i građanskih organizacija koje traže hitno zaustavljanje projekta.