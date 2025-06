Trumpov novi udar: Ukida porez na napojnice, gradi 'Zlatnu kupolu', reže pomoć ranjivima

Republikanski senatski zastupnici u subotu navečer tijesno su podržali golemi porezni i imigracijski program predsjednika Donalda Trumpa u ključnom proceduralnom glasovanju kojim je testirana krhka republikanska kongresna većina. S većinom od 51-49, republikanci su se složili otvoriti raspravu o Trumpovu "velikom lijepom zakonu", One Big Beautiful Bill Actu, zakonu kojim bi se postiglo porezno smanjenje od gotovo 4 bilijuna dolara, a ispunila predizborna obećanja poput ukidanja poreza na napojnice, ali i financirao plan za masovne deportacije Bijele kuće te početak gradnje Trumpova sustava raketne obrane "Zlatna kupola".

Kako bi nadoknadili troškove koje će se im zakonom očito izazvati, republikanci su predložili velika smanjenja Medicaida, državnog i saveznog programa zdravstvenog osiguranja za osobe s niskim primanjima i osobe s invaliditetom, i SNAP-a, Programa dopunske prehrambene pomoći protiv gladi, prije poznatog kao bonovi za hranu. Interesantno, republikanski senatori Thom Tillis iz Sjeverne Karoline te Rand Paul iz Kentuckyja glasali su s demokratima za blokiranje mjere. Kako je Donald Trump bombastično najavljivao, zakon doista obuhvaća promjene u plaćanju poreza prema razini prihoda kućanstava.

Prividno, na stranu onih sa slabijim prihodima. No različite analize pokazuju kako će zbog svih ostalih beneficija koje zakon donosi zapravo biti drukčije te će najkasnije u sljedećih nekoliko godina ta situacija biti obrnuta pa će najbogatiji Amerikanci, pogotovo poduzetnici, zarađivati još više, a oni s manjim prihodima ostati na istome ili čak zarađivati nešto manje u neto iznosima. – Nečuveno. Pojačava nejednakost i društvene podjele, što je jedan od glavnih problema SAD-a. Uskraćuje ranjivim skupinama pristup zdravstvenoj skrbi. Očekivano trajanje života već se smanjuje, a razlike u zdravlju između bogatih i siromašnih su ogromne. Ovaj zakon to pogoršava – rekao je Joseph Stiglitz, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2001. godine.

Naime, jedna od stvari koje donosi ovaj zakon jesu vrednije porezne olakšice vezane uz poslovni dohodak, državne i lokalne poreze te porez na nasljedstvo. Ove porezne olakšice nerazmjerno idu onima s visokim primanjima, navode stručnjaci. Na primjer, prijedlog zakona također zadržava nižu gornju poreznu stopu od 37%, utvrđenu Zakonom o smanjenju poreza i zapošljavanju iz 2017., koji bi istekao krajem godine. Zadržana je porezna olakšica koja omogućuje investitorima da zaštite svoje kapitalne dobitke od poreza usmjeravanjem novca u "zone mogućnosti". Sveukupno, 60% poreznih olakšica iz zakona pripalo bi gornjih 20% kućanstava, a više od trećine onima koji zarađuju 460.000 dolara ili više, prema Centru za poreznu politiku.

– Razlika među dohodovnim skupinama je zapanjujuća – navodi se u toj analizi. Ovaj zaista opsežan zakon obuhvaća i promjene u poreznoj politici prema ekologiji, u što spadaju i porezne olakšice za kupnju automobila na struju. A glavni je američki proizvođač, znamo, Tesla Elona Muska, donedavnog najvjernijega Trumpova saveznika, koji se onda o zakonu i sam oglasio, i to još početkom mjeseca, kada je vidio što se sprema. – Žao mi je, ali jednostavno više ne mogu to podnijeti. Ovaj golem, nečuven, svinjetine prepun zakon o potrošnji Kongresa odvratna je gnusoba. Sramota za one koji su glasali za njega: znate da ste pogriješili. Znate to –napisao je Musk.