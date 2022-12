Kreće jednokratna isplata za umirovljenike i korisnike dječjeg doplatka, evo koliko se dijeli

U četvrtak 29. prosinca 2022. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine i isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 22. prosinca 2022., jednokratno novčano primanje (JNP) dobit će 685 887 korisnika mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji imaju prebivalište u RH,i čija ukupna mjesečna mirovinska primanja za mjesec kolovoz ne prelaze iznos od 4.360,00 kuna, kao i korisnicima hrvatske i inozemne mirovine koji su HZMO-u već dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz 2022.

Za ovu isplatu osigurano je 465.087.300,00 kuna iz državnog proračuna.

· Za 89 818 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 1.850,00 kuna isplatit će se 1.200,00 kuna jednokratno, i za to je osigurano 107.781.600,00 kuna.

· Za 123 673 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 1.850,01 do 2.350,00 kuna isplatit će se 900 kuna jednokratno, i za to je osigurano 111.305.700,00 kuna.

· Za 285 208 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.350,01 do 3.350,00 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, i za to je osigurano 171.124.800,00 kuna, a

· za 187 188 korisnika s mirovinom od 3.350,01 do 4.360,00 kuna jednokratno će se isplatiti 400 kuna, i za to je osigurano 74.875.200,00 kuna iz državnog proračuna.

Umirovljenici koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2022., isplata novčane pomoći bit će u ožujku 2023. Korisnici hrvatskih i inozemnih mirovina koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2022. obvezni su HZMO-u do 28. veljače 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec prosinac 2022. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja će biti dostupna na web stranici HZMO-a.

Također, umirovljenici kojima nije isplaćeno jednokratno novčano primanje u prosincu jer nisu u roku dostavili dokaz o iznosu inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu trebaju HZMO-u dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec prosinac 2022. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Novčanu pomoć dobit će i 125 114 korisnika doplatka za djecu za 242 712 djece, za što je osigurano 60.706.600,00 kuna iz državnog proračuna.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, Vlade RH od 22. prosinca 2022., korisnicima doplatka za djecu koji su ostvarili pravo na isplatu JNP-a sukladno Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata („Narodne novine“, broj 104/22.), a zatečeni su u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022. isplatit će se:

· ukupno 300 kn za jedno dijete za 52 609 korisnika (za 52 609 djece), za što je osigurano 15.782.700,00 kuna

· ukupno 500 kn za dva djeteta za 40 958 korisnika (za 81 916 djece), za što je osigurano 20.479.000,00 kuna

· ukupno 700 kn za tri djeteta za 22 590 korisnika (za 67 770 djece), za što je osigurano 15.813.000,00 kuna

· ukupno 900 kn za četiri djeteta za 6 104 korisnika (za 24 416 djece), za što je osigurano 5.493.600,00 kuna te

· ukupno 1.100 kn za petero i više djece za 2 853 korisnika (za 16 001 dijete), za što je osigurano 3.138.300,00 kuna.

Korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu u mjesecu listopadu, studenom i prosincu 2022. te onima kojima su u tijeku postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, a pravo na isplatu bude im priznato do 31. prosinca 2022., JNP isplatit će se u veljači 2023.

