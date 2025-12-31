Naši Portali
TRAGIČAN DOGAĐAJ

U Centru Slava Raškaj 12-godišnji dječak teško opečen nakon što ga je vršnjak zapalio

Zagreb: Lokacije Centra za odgoj i obrazovanje
Foto: Marko Lukunic/POSEBNA PONUDA
VL
Autor
Večernji.hr
31.12.2025.
u 13:51

Liječnici očekuju da će se potpuno oporaviti uz očuvanu funkcionalnost ozlijeđenog dijela tijela.

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom dijelu centra, gdje dječak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. U domu Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je jedno dijete teško ozlijeđeno nakon što ga je uz pomoć upaljača zapalio drugi štićenik centra. 

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom dijelu centra, gdje je dječak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. Reagirali su ostali štićenici, a ozlijeđeni dječak je zbog opeklina trećeg stupnja na stopalu hitno prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut transplantaciji kože. Liječnici očekuju da će se potpuno oporaviti uz očuvanu funkcionalnost ozlijeđenog dijela tijela. Objavila je to u utorak na Facebooku majka djevojčice koja u Centru pohađa školu, a događaj je za Jutarnji list potvrdila i ravnateljica Centra Jelena Grabovac.

Ravnateljica centra je pak demantirala dio optužbi i rekla kako ozlijeđeno dijete nije iz odjela gdje je dijete majke koja se požalila na Facebooku te je pomoć pružena sukladno protokolu. Također je tvrdila da djelatnici rutinski pregledavaju prostor i da je dovoljno osoblja. 

Ključne riječi
opekline incident Centar za odgoj i obrazovanje

Komentara 5

Pogledaj Sve
LO
loraxy
14:15 31.12.2025.

Naravno da je nasilnik znao da mu nitko ne može ništa po trenutnom zakonu

AU
autotunepickice
14:13 31.12.2025.

Ovaj "krivac" je u biti 'žrtva" i s njim se treba posebno nježno i pažljivo razgovarati. Po zakonu RH

KP
Karlovacko pivo
14:20 31.12.2025.

Djelatnici doma nerade svoj posao kako može 12 godišnjaci u domu imati upaljače tak mogu i ostala sredstva nabaviti

