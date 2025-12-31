U Centru Slava Raškaj 12-godišnji dječak teško opečen nakon što ga je vršnjak zapalio

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom dijelu centra, gdje dječak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. U domu Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je jedno dijete teško ozlijeđeno nakon što ga je uz pomoć upaljača zapalio drugi štićenik centra.

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom dijelu centra, gdje je dječak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. Reagirali su ostali štićenici, a ozlijeđeni dječak je zbog opeklina trećeg stupnja na stopalu hitno prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut transplantaciji kože. Liječnici očekuju da će se potpuno oporaviti uz očuvanu funkcionalnost ozlijeđenog dijela tijela. Objavila je to u utorak na Facebooku majka djevojčice koja u Centru pohađa školu, a događaj je za Jutarnji list potvrdila i ravnateljica Centra Jelena Grabovac.

Ravnateljica centra je pak demantirala dio optužbi i rekla kako ozlijeđeno dijete nije iz odjela gdje je dijete majke koja se požalila na Facebooku te je pomoć pružena sukladno protokolu. Također je tvrdila da djelatnici rutinski pregledavaju prostor i da je dovoljno osoblja.