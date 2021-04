U čast Jurija Gagarina i 60. obljetnice njegova prvoga leta lansiran je novi Sojuz

Prema Međunarodnoj svemirskoj postaji danas je poletio Sojuz MS-18 s tri nova člana misija 64 i 65. Letjelica je prema orbiti krenula s kozmodroma Baikonur u Kazahstanu. Uvijek je polijetanje prema Međunarodnoj svemirskoj postaji neka vijest, pogotovo kada se, kao u ovom slučaju, radi o mješovitoj rusko-američkoj posadi. No ovaj put posebna je simbolika ovog leta jer se on dogodio samo tri dana prije točnog datuma prvog čovjekova leta u svemir. Prije 60 godina prema Zemljinoj je orbiti krenuo Jurij Gagarin. Tako je Sojuz MS-18 i ponio Gagarinovo ime, što je neuobičajeno za strogi ruski sustav, odnosno Roskozmos, glavnu tvrtku za svemirska istraživanja. Ovaj je put organizirana i prigodna proslava, što inače nije slučaj.

U odnosu na legendarni let prvog svjetskog astronauta u povijesti postoji jedna razlika, a to je da je Gagarin poletio s uzletišta 1/5, a Sojuz MS-18 s 31/6. I za to postoji konkretan razlog – Gagarinovo uzletište više se ne koristi jer nije unapređivano kako bi s njega mogla uzletjeti nova raketa Sojuz-2.

Zadnji je let s ovog uzletišta bio onaj Sojuza MS-15 25. rujna 2019. kada je tu misiju prema orbiti pogurnula raketa Sojuz-FG. No uzletište 1/5 trebalo bi se reaktivirati jer Dmitrij Rogozin, šef Roskozmosa, rekao je da su u tijeku pregovori s Kazahstanom o nadogradnji. To je, doduše, bilo u lipnju prošle godine, ali treba vjerovati da se legendarno mjesto neće prepustiti zubu vremena.

MS-18 je čak 146. let Sojuza s ljudskom posadom. Nakon te prve generacije ove sada već legendarne serije sovjetskih, a danas ruskih letjelica Sojuz je više puta nadograđivan i unapređivan te je došao do serije MS kojoj pripada i letjelica koja je danas otišla prema orbiti.

Na Međunarodnu svemirsku postaju otišli su kozmonaut Oleg Novicki, zapovjednik Sojuza, koji je i pravi veteran s čak ukupno 340 dana u svemiru. S njim je Pjotr Dubrov kojemu je ovo prvi let u orbitu. Posada je trebala biti u cijelosti ruska, no NASA je iskoristila svoje pravo na jedno mjesto kako bi osigurala prisutnost svojeg astronauta na Međunarodnoj svemirskoj postaji u slučaju duljeg odsustva američkih letova. Tako na ISS ide umirovljeni pukovnik Mark Vande Hei koji ima 168 dana u svemiru.