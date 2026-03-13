Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAPINA PORUKA VOĐAMA

Papa prozvao kršćanske vođe zbog ratova: 'Vrijeme je za ispovijed i ispit savjesti'

FILE PHOTO: Pope Leo XIV holds weekly general audience in Saint Peter's Square at the Vatican
Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
13.03.2026.
u 15:57

Lav je u petak govorio na vatikanskoj konferenciji o praksi ispovijedi, u kojoj katolici priznaju svoje grijehe svećeniku i traže Božji oprost.

Papa Lav poručio je u petak da bi kršćanski politički vođe koji pokreću ratove trebali otići na ispovijed i procijeniti slijede li Isusova učenja, ne imenujući pritom konkretne vođe ili sukobe. "Imaju li oni kršćani koji snose tešku odgovornost u oružanim sukobima poniznosti i hrabrosti za ozbiljno ispitivanje savjesti i odlazak na ispovijed?", upitao je Papa u govoru svećenicima.

Iako Lav nije nikoga imenovao, posljednjih je dana pojačao pozive na prekid aktualnog rata u Iranu, koji je počeo zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima 28. veljače.

Američki predsjednik Donald Trump odgojen je u prezbiterijanskoj kršćanskoj vjeri. Nekoliko njegovih najviših dužnosnika, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, katolici su. Isus je učio svoje sljedbenike nenasilju. Katolička Crkva općenito se protivi ratu.

Stoljećima je Crkva procjenjivala sukobe prema tradiciji pravednog rata, koja koristi niz kriterija kako bi se ocijenilo može li se sukob smatrati moralno opravdanim, na primjer odbijanje nepravedne invazije. Kardinal Robert McElroy iz Washingtona rekao je ranije ovog tjedna da američko-izraelski napadi na Iran "nisu moralno legitimni" jer nisu ispunili crkvene kriterije pravednog rata.

Lav je u petak govorio na vatikanskoj konferenciji o praksi ispovijedi, u kojoj katolici priznaju svoje grijehe svećeniku i traže Božji oprost. Papa je rekao da taj obred pomaže pojedinim katolicima te promiče mir i jedinstvo u društvu.

Ključne riječi
Kršćanstvo političari rat papa Lav XIV.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Pogled na Poljud prije početka utakmice Hrvatska - Wales
11
KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Drama oko Poljuda, Šuta bi referendum, Centar protiv rušenja: Ovo je barbarski napad

-Nećemo dopustiti da barbari izbrišu lice Splita. Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici; takav je bio naš plan i to je jedini logičan put. Mario Lolić je istaknuo kako je on proveo život na Poljudu, kao doživotni pretplatnik Hajduka. -Jučer smo svjedočili prezentaciji studije za Poljud koju je naručila jedna HDZ-ovka, a izradio drugi HDZ-ovac. Želim naglasiti da je sramotno da gradonačelnik Šuta na temelju takvih naručenih HDZ-ovskih šema predstavlja projekt skrivajući se iza građana referendumom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!