Papa prozvao kršćanske vođe zbog ratova: 'Vrijeme je za ispovijed i ispit savjesti'

Papa Lav poručio je u petak da bi kršćanski politički vođe koji pokreću ratove trebali otići na ispovijed i procijeniti slijede li Isusova učenja, ne imenujući pritom konkretne vođe ili sukobe. "Imaju li oni kršćani koji snose tešku odgovornost u oružanim sukobima poniznosti i hrabrosti za ozbiljno ispitivanje savjesti i odlazak na ispovijed?", upitao je Papa u govoru svećenicima.

Iako Lav nije nikoga imenovao, posljednjih je dana pojačao pozive na prekid aktualnog rata u Iranu, koji je počeo zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima 28. veljače.

Američki predsjednik Donald Trump odgojen je u prezbiterijanskoj kršćanskoj vjeri. Nekoliko njegovih najviših dužnosnika, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, katolici su. Isus je učio svoje sljedbenike nenasilju. Katolička Crkva općenito se protivi ratu.

Stoljećima je Crkva procjenjivala sukobe prema tradiciji pravednog rata, koja koristi niz kriterija kako bi se ocijenilo može li se sukob smatrati moralno opravdanim, na primjer odbijanje nepravedne invazije. Kardinal Robert McElroy iz Washingtona rekao je ranije ovog tjedna da američko-izraelski napadi na Iran "nisu moralno legitimni" jer nisu ispunili crkvene kriterije pravednog rata.

Lav je u petak govorio na vatikanskoj konferenciji o praksi ispovijedi, u kojoj katolici priznaju svoje grijehe svećeniku i traže Božji oprost. Papa je rekao da taj obred pomaže pojedinim katolicima te promiče mir i jedinstvo u društvu.