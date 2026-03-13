Lukašenko zaprijetio Orešnikom: 'Ako ne želite da vas udari, nemojte se miješati'

Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko upozorio je da bi Bjelorusija mogla upotrijebiti ruski nuklearni raketni sustav Orešnik ako NATO ili Ukrajina napadnu ciljeve na bjeloruskom teritoriju, odgovarajući na komentare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ranije u veljači, u intervjuu za bjeloruski oporbeni list Zerkalo, ukrajinski čelnik je rekao da Rusija i Bjelorusija postavljaju "predstavu" oko razmještaja sustava Orešnik u Bjelorusiji te da bi NATO to oružje trebao smatrati legitimnom metom. "On (Lukašenko) ne bi trebao igrati igrice, jer će nakon ovih koraka Rusi dovesti Orešnik na bjeloruski teritorij bez ikakvih konzultacija s Lukašenkom", rekao je Zelenski. Lukašenko je izjavu nazvao "potpunom glupošću", rekavši da Bjelorusija nema planove za napade na susjedne prijestolnice, ali da će se braniti ako bude ugrožena.

"Ne kažem da ćemo sutra udariti na Vilnius, Varšavu ili Kijev ovim 'Orešnikom'. Ne daj Bože. To nije naš zadatak", rekao je Lukašenko novinarima u petak. "Naš je zadatak braniti našu zemlju. Ali ako ne želite da 'Orešnik' udari, onda nam se nemojte miješati – ni iz Ukrajine, ni iz Poljske, ni iz Litve, ni iz Latvije". Dodao je da Bjelorusija neće "sjediti prekriženih ruku" ako se objekti na njezinom teritoriju smatraju legitimnim metama. "Imamo sredstva da ih dosegnemo", rekao je Lukašenko, savjetujući kritičarima "da ne brbljaju". Ako smatraju da je sustav Orešnik legitimna meta, rekao je, "samo naprijed", piše Kyiv Post.

Rusija je navodno rasporedila novorazvijeni projektil u Bjelorusiji krajem 2025. Tijekom godišnjeg obraćanja u prosincu, Lukašenko je rekao da je sustav stigao u zemlju i da je stavljen u borbenu pripravnost. "Orešnik je u Bjelorusiji od jučer. I ide u borbenu pripravnost", rekao je Lukašenko. Rusija je prvi put predstavila oružje nakon što ga je upotrijebila u napadu na ukrajinski grad Dnjepar 21. studenog 2024. Ukrajinska vanjska obavještajna služba izjavila je da je Rusija rasporedila balističke rakete srednjeg dometa Orešnik u Bjelorusiji kao dio šireg napora da izvrši pritisak na europske zemlje.

Prema ukrajinskim dužnosnicima, smještaj sustava u Bjelorusiji skratio bi vrijeme leta do europskih prijestolnica u usporedbi s lansiranjima s ruskog poligona Kapustin Jar i mogao bi pomoći u zaštiti raketnog sustava od potencijalnih ukrajinskih napada. Zapadni analitičari vjeruju da bi Orešnik mogao biti modificirana verzija balističke rakete srednjeg dometa RS-26 Rubež iz sovjetskog doba, s dometom većim od 4000 kilometara i mogućnošću nošenja više nuklearnih ili konvencionalnih hipersoničnih letjelica za ponovni ulazak u atmosferu. U listopadu je Vasyl Maliuk, šef Službe sigurnosti Ukrajine, rekao da su ukrajinske snage uništile jedan od tri ruska lansera za Orešnik u Kapustin Jaru 2023. godine, iako je rekao da detalji operacije ostaju klasificirani.