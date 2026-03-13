Otac kapitalizma bio je za tržište, ali protiv velikih kompanija i monopolista

Svijet je čovjeku donedavno djelovao mnogo kompliciranije nego što doista jest. Prije stotinu, dvjesto ili tisuću godina čovjek nije shvaćao zakone fizike, bolesti ili ponašanje ljudi i prirode ni približno onome kao što ih razumije sada. Mnogo toga pripisivao je nadnaravnim silama i praznovjerju. No pojavljivali su se velikani koje je povijest zapamtila i zbog toga što su ustanovili kako stvari doista funkcioniraju. Oni su svijet zapravo – pojednostavili. Ono što je za evoluciju bio Charles Darwin, za ekonomiju je Adam Smith, škotski prosvjetitelj kojega se danas smatra "ocem ekonomije" i "ocem kapitalizma". Smith je najpoznatiji po pojmu "nevidljive ruke" koji govori, možda i suprotno intuiciji, da društva sasvim dobro funkcioniraju kada se ljudi u njima ponašaju u skladu sa svojim vlastitim interesima. Bio je zagovornik laissez-faire ("pustiti da stvari idu svojim tijekom") kapitalizma.