'Mi Bosanci na svašta smo se navikli, pa ćemo i na novi granični režim...'

Svako zaoštravanje graničnih režima loša je vijest za moderne nomade, a svakako i za industriju putovanja, pa se turizam pribojava i novih pravila u vezi s ulaskom u Schengen. Ona su na snazi od početka ovog tjedna, a u ovoj, probnoj fazi putnici iz trećih zemalja prolaze digitalnu registraciju (fotografiranje i ostavljanje otisaka pristiju) četiri sata dnevno. U travnju će takva praksa vrijediti sva 24 sata, a kad je Hrvatska u pitanju, odnosit će se, među ostalima, i na gotovo milijun gostiju iz susjednih zemalja.

Hrvatska, naime, godišnje ugosti nešto više od 600.000 turista iz Bosne i Hercegovine, njih oko 300.000 iz Srbije, a, recimo, iz Makedonije pedesetak tisuća. Ove godine moglo bi ih biti i više. Posjet iz BiH već je za devet mjeseci praktički dosegnuo brojku iz svih dvanaest mjeseci lani. Za devet posto brojniji su i turisti iz Srbije, a za deset posto Makedonci. Kako tamošnja javnost gleda na postrožavanje režima na ulasku u Hrvatsku, doznajemo od onih koji žive od prodaje turističkih putovanja.

– Prodajemo i ljetovanja u Hrvatskoj, a sad su aktualni jednodnevni izleti, pogotovo advent u Zagrebu. Već imamo zakazane grupe za 7. i 21. prosinca, interes je čak i veći nego prošle godine u ovo vrijeme. Zasad nemamo nagovještaja da će se novi granični režim na ulasku u Hrvatsku negativno odraziti na turistička putovanja. Više zabrinutosti izazivale su najave da će se morati prijavljivati preko interneta, starijima je to komplicirano i neki bi zbog toga mogli i odustati od putovanja. Inače, na hrvatskoj granici se i dosad izlazilo iz autobusa, sad je dodatno samo fotografiranje i otisak pristiju, a to ne mora trajati dulje od koje minute. K tome, kad se to jednom obavi, vrijedi tri godine... Ne, naši putnici to ne doživljavaju kao neki problem – kaže Bojana Kalači, vlasnica agencije Bojana Tours iz Subotice, koja ne očekuje ni dodatne gužve. – I dosad su oko Božića i Nove godine na granici bile gužve i ljudi na to računaju – veli naša sugovornica, uvjerena da će se do idućeg ljeta i najvećeg vala putovanja iz Srbije prema Hrvatskoj sve već uhodati.

Novost na schengenskim granicama ne zabrinjava pretjerano ni njezine sarajevske kolege. Dodatne kontrole, istina, nisu im baš simpatične, ali vjeruju da to neće ugasiti želju za putovanjima koja je nakon pandemijskih zabrana eksplodirala i na Balkanu.

– Istina je da naši ljudi još nisu upućeni u sve te detalje u vezi s ulaskom u Schengen, ali mi Bosanci navikli smo na svašta nešto – u šaljivom tonu odgovaraju u sarajevskoj putničkoj agenciji Premium Tours, uvjereni da ni novi granićni tretman njihovim sugrađanima neće pokvariti putne planove. – Našim ljudima ključan je budžet, da je više novca putovalo bi se i više, a dobro je što trenutno nema dodatnih troškova vezanih za novu proceduru na ulasku zemlje Schengena. Nažalost, sve su turističke zemlje digle cijene. Naši građani posebno vole Dubrovnik, Split i Zagreb, ali mnogima su te destinacije preskupe. Ljeti je, naravno, Jadran broj jedan, a u ovo doba tražen je Zagreb. Međutim, adventski aranžman iz Sarajeva za Zagreb, s jednim uključenim noćenjem, koji košta od 95 – 100 eura, kod nas nema prođu. Znači, moramo naći hotel u kojem će noćenje po osobi u dvokrevetnoj sobi biti maksimalno 55 – 60 eura, što u vrijeme adventa nije jednostavno. Uz tu cijenu agenciji ne ostaje prostora za zaradu, ali moramo i to imati u ponudi da udovoljimo ljudima. Inače, u Budimpešti ili Ljubljani uspijevamo naći povoljnije cijene, pa radimo aranžmane s noćenjem u Budimpešti, a u povratku posjetimo Zagreb na nekoliko sati. Uglavnom, što se tiče putnika iz BiH, sve se vrti oko cijena, a otisak prsta na granici više-manje – smatra naš sarajevski sugovornik.

Umjesto tri, šest sati ranije

Neke turističke rute ipak se već prekrajaju. U banjolučkoj turističkoj agenciji Unis Tours, recimo, kažu kako grupu za Malagu ovih dana šalju preko beogradskog umjesto zagrebačkog aerodroma.

– Zagreb bi bio logičniji izbor, ali znalo se kad nova pravila stupaju na snagu i nismo htjeli u prvim danima njihove primjene riskirati da nam autobus na granici zaglavi u gužvi. Za razliku od toga, grupu za Rim koju ćemo imati krajem ovog mjeseca vodimo preko Zagreba. Razlika je jedino u tome što bismo prije kretali iz Banje Luke tri sata prije okupljanja na aerodormu, a sad ćemo krenuti bar šest sati prije – kazuju u Unis Toursu, gdje očekuju da će se schengenski granični režim ponajviše odraziti na jednodnevna putovanja. – Najviše putnika za Hrvatsku imamo, naravno, ljeti, a vjerujemo da će tako i ostati. Otisak prsta se, uostalom, daje prvi put i onda je tri godine mir. A i kad putujete na tjedan dana, nije strašno ako prelazak granice potraje. Međutim, advent u Zagrebu na jedan dan, koji se lani odlično prodavao, vjerojatno se više neće isplatiti. Istina, pristojba od 20 eura još nije na snazi, ali jednodnevni izlet nema puno smisla ni ako četiri-pet sati provedete na granici – zaključuju u Unis Toursu.