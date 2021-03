U BiH čak 63 umrlih od COVID-a: 'Sarajevo je najveće žarište u Europi'

U BiH je u ponedjeljak potvrđeno nešto manje od 600 novih slučajeva zaraze koronavirusom, no čak 63 smrtna slučaja povezana s covidom, a predstavnici vlasti i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se stanje neprekidno pogoršava i podsjeća na ono iz talijanskog Bergama s početka pandemije.

Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, nakon testiranja nešto manje od 2500 uzoraka što je gotovo dvostruko manje nego radnim danima, zaraza je potvrđena kod najmanje 582 osobe. Prošlog je tjedna, uz prosječna testiranja od oko četiri do četiri i pol tisuće uzoraka, dnevni broj novozaraženih prelazio granicu od tisuću.

Zaraza se nastavlja širiti svim dijelovima zemlje, no posebice dramatične vijesti vezane su za Sarajevo pa je predsjednik vlade Sarajevske županije Edin Forto kazao kako je taj dio zemlje "u scenariju Bergamo".

Prema podaci županijskog zavoda za javno zdravstvo novozaraženih je u ponedjeljak bilo više od 500, a 13 oboljelih od covida je umrlo. Liječnik Kliničkog centra u Sarajevu (KCUS) Mirsad Granov kazao je kako očekuju priljev sve većeg broja pacijenata. Uprava KCUS-a u ponedjeljak je proglasila izvanredno stanje za svoje zaposlenike i ukinula sva odsustva i godišnje odmore kako bi mogli skrbiti o pacijentima na odjelu za covid, kojih je trenutačno 519.

"Pribojavamo se najgoreg scenarija gdje ćemo imati smrtnost od 10 i 20 posto", kazao je Granov.

Te se brojke ne podudaraju s onima koje objavljuje entitetski zavodi, no to je rezultat činjenice da je i prikupljanje podataka u BiH zbunjujuće jer različite vlasti imaju različite metodologije kako to čine pa je nemoguće doznati kakvo je stanje u realnom vremenu.

"Sarajevo je trenutno najveće žarište u Europi", ustvrdio je Forto na sjednici županijske vlade održanoj u ponedjeljak ujutro.

Glavni grad BiH je proteklog vikenda bio suočen s "mini lockdownom", čiji je cilj bio pokušati spriječiti daljnji eksponencijalni rast broja novozaraženih, no lokalne su vlasti svjesne kako ta mjera ne može dati posebne rezultate ukoliko se ne primjenjuje u svim dijelovima zemlje.

U Hercegovini sve više mladih s težom kliničkom slikom

Istodobno, zdravstvene vlasti u Hercegovini upozorile su u ponedjeljak kako je među novozaraženima koronavirusom sve više mlađih osoba koje u bolnicu dolaze u lošijem stanju nego u ranijim valovima ove epidemije.

''Neosporno je da se radi o trećem valu. Radi se o povećanju koje je zabrinjavajuće i koje je veliki izazov za zdravstveni sustav", rekao je infektolog dr. Siniša Skočubušić iz covid bolnice u Mostaru, na prvoj konferenciji za novinare održanoj nakon više mjeseci.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi je tijekom vikenda preminulo 12 osoba, a zabilježeno je 235 osoba koje su bile pozitivne na virus SARS-CoV-2.

Dr. Skočibušić je pojasnio kako se svakodnevno bilježi porast broja oboljelih od covida te da su bolnički kapaciteti gotovo potpuno popunjeni. Zabrinjavajuće je što je sve više mlađih osoba s težim stanjem bolesti.

''Bilježimo povećan broj pacijenata koji dolaze ranije u bolnicu, sada imamo ubrzaniji dolazak i njihova slika je lošija nego što je bilo u prethodnim valovima. Riječ je vjerojatno o novim sojevima'', rekao je dr. Skočibušić. Po njegovim riječima pacijenti zahtijevaju daleko više kisika.

On je pozvao građane i vlasti da provode epidemiološke mjere kako epidemija u Hercegovini ne bi posve izmakla kontroli.