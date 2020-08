U Austriji u 24 sata broj novozaraženih prepolovljen, slijedeći tjedan start faze 4 i korona-semafora

U Austriji je u proteklih 24 sata broj novozaraženih pao za više od pola u odnosu na subotu i rekordnih 395 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema podacima Ministarstva zdravlja u nedjelju prijepodne broj novozaraženih iznosio je 181, od čega je njih 51 bilo u Beču, što je četiri puta manje nego dan prije kada ih je bilo peko 200.

Iza Beča najveći broj novozaraženih u 24 sata je u Donjoj Austriji (40), Tirolu (33), Štajerskoj (20), Gornja Austrija (19), Salzburg (10), Gradišće (5) i Vorarlberg (3) , dok je Koruška jedina od devet austrijskih pokrajina bez ijednog novog slučaja zaraze. Trenutačno od koronavirusa u Austriji aktivno boluje 3.363 osobe, od čega je njih 140 na bolničkom liječenju, uključujući 30 u intenzivnoj njezi. Inače je od početka pandemije u krajem veljače do nedjelje prijepodne u ovoj alpskoj zemlji zabilježeno ukupno 27.166 Covid-19 oboljelih, 23.070 oporavljenih i 733 preminulih osoba. Što se tiče izuzetno značajnog testiranja na koronavirus jer otkriva sve više aktivnih i pasivnih prijenosnika ove visokozarazne bolesti, do sada su u 8,9 milijunskoj Austriji ukupno testirane 1.172.092 osobe.

Austrijski mediji u nedjelju pišu kako je ono što se svakoga dana sve glasnije čuje, upozorenje da stiže zahtjevna jesen i zima i poziv na oprez. Kako bi to približio narodu, ministar zdravlja Rudolf Anschober će Austrijancima u utorak najaviti „start faze 4“ u borbi protiv koronavirusa i od petka, 4. rujna početak puštanja u službeni pogon korona-semafora na kojem će se moći očitati koje su pokrajine, stambeni okruzi i općine najzaraženiji, u kojima ima najviše novoobljelih, najviše testiranih, te reprodukcijski faktor i raspoloživost bolničkih kapaciteta. U srijedu će Vijeće austrijskih ministara na svom prvom sastanku u Beču nakon ljetne stanke odlučiti da li je u borbi protiv sprečavanja širenja koronavirusa u zemlji trenutačno dovoljan samo korona-semafor ili je nužno donijeti i neke strože mjere.

Ono što još nije do kraja riješeno su precizne nadležnosti pokrajinskih poglavara u odnosu na savezne organe vlasti. U praksi to znači da li pokrajinski poglavar može bez suglasnosti savezne Uprave zatvoriti škole ili neke druge ustanove? U Beču primjerice se mora znati da li bečki gradonačelnik Michael Ludwig smije, ako situacija s koronavirusom postane dramatična, na temelju svoje procjene zatvoriti Državnu operu u Beču, bečki dvorac Schönbrunn, Gradske parkove i slično. Upravo to preciziranje ingerencija još je u tijeku. Slijedeći tjedan biti će riječi i o noveli Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ili kako to Austrijanci kažu o Epidemiološkom zakonu, koji ulazi u finalnu fazu, a ministar Anschober već u ponedjeljak će na tu temu razgovarati s šefovima Klubova svih političkih stranaka u austrijskom Parlamentu.

Trenutačno još uvijek traje žustra rasprava među ustavno-pravnim stručnjacima oko nejasne definicije pojmova „određena“ i „javna mjesta“, vezano uz slobodu kretanja i zabranu ulaska u neke objekte, prostore i sl. O tome što je sve ustavno dozvoljeno propisati, a što nije, i koje zakonske odredbe mogu u opticaj, a koje ne, u srijedu će raspravljati i Vijeće austrijskih ministara na svom prvom sastanku u Beču nakon ljetne stanke. Ministri će između ostalog odlučiti i o tome da li je u borbi protiv sprečavanja širenja koronavirusa u zemlji trenutačno dovoljan samo korona-semafor ili je nužno donijeti i neke druge, strože mjere.