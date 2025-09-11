U Austriji broj kaznenih djela desnih ekstremista 2025. porastao za preko 40 posto

Austrijski socijaldemokrati (SPÖ), koji su zajedno s narodnjacima (ÖVP) i liberalima Neosa u vladajućoj koaliciji, uputili su upit konzervativnom ministru unutarnjih poslova (ÖVP) Gerhardu Karneru koliki je broj počinjenih kaznenih djela ove godine, za koja je odgovorna desničarska ekstremistička scena u Austriji. Karnerov odgovor je glasio: Broj kaznenih djela desnih ekstremista u 2025. godini je “znatno porastao”. U prvoj polovici ove godine evidentirano je 787 kaznenih djela desničara ekstremista, što je 41,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine

. O alarmantnom rastu govori i podatak, da je u prvoj polovici 2024. godine bilo registrirano 486 takvih zlodjela, a tijekom cijele prošle godine njih 1.486, što je bio dotadašnji rekordni broj. Počinitelji su uglavnom bili muškarci i to u čak 91 posto slučajeva. Analiza je pokazala da od 787 nasilnih kaznenih djela desnih ekstremista počinjenih u prvih šest mjeseci ove godine, njih 21 je bilo antisemitskog karaktera, a 11 islamofobnih. Broj prijava također je znatno porastao, s 577 na 785. Na vrhu ljestvice po kaznenim djelima desničarskih ekstremista u Austriji je Beč (236), a slijede ga austrijske pokrajine Gornja Austrija (171) i Donja Austrija (103). O negativnom utjecaju društvenih mreža na razvoj ove zabrinjavajuće situacije pokazuje i podatak da je 27 posto kaznenih djela s desno ekstremističke scene počinjeno online.

Riječ je o 212 zlodjela putem interneta. Austrijski socijaldemokrati (SPÖ) su zgroženi predstavljenim podacima. Njihova glasnogovornica Sabine Schatz je za Austrijsku novinsku agenciju (APA) izjavila: “Trenutne brojke još jednom naglašavaju zabrinjavajući razvoj događaja posljednjih godina. Imamo problem s masovnim porastom desničarskog ekstremizma, i online, i na ulicama. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest da su mladi ljudi sve češće meta desničarske ekstremističke agitacije”. Schatz je poručila, kako “samo odlučnim i koordiniranim pristupom se može uspješno isušiti plodno tlo za desničarski ekstremizam”. Prema mišljenju socijaldemokratkinje, za to je potrebno donijeli sveobuhvatan Paket mjera, uključujući preventivne programe u školama i ustanovama za mlade, dati povećanu podršku žrtvama takvih zločina, te učinkovito provoditi strategiju za borbu protiv mržnje na internetu, kao i program kako izaći iz tog začaranog kruga.

Kako je izvijestila austrijska televizija ORF, savezna Vlada upravo “intenzivno radi” na Nacionalnom akcijskom planu, za čiju se je učinkovitu provedbu obvezala i u Vladinom programu trostranačke koalicije. Mediji navode kako ekstremisti s desnice i ljevice ne samo u Austriji nego i u Europi postaju ne samo brojniji nego i sve mlađi i nasilniji, te je stoga izuzetno važno brzo i učinkovito djelovati. Kako društvo ne bi postalo sve podjeljenije, a ekstremi sve jači.