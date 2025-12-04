U Australiji se provodi povijesna odluku: Meta počela masovno uklanjati maloljetne korisnike s društvenih mreža

Tjedan dana prije stupanja na snagu zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Meta je započela proces uklanjanja australskih korisnika u dobi od 13 do 15 godina sa svojih platformi Instagram, Facebook i Threads. Ovaj potez označava početak velikih promjena u digitalnom okruženju Australije, ali i globalno, s obzirom na to da se radi o prvom zakonu takve vrste u svijetu. Meta je prošlog mjeseca počela slati obavijesti tinejdžerima upozoravajući ih da će njihovi računi biti deaktivirani od 4. prosinca. Tvrtka procjenjuje da će mjera obuhvatiti oko 150.000 Facebook korisnika i 350.000 Instagram računa. Budući da Threads funkcionira isključivo preko Instagram računa, utjecaj se proteže i na tu platformu. Australska zabrana društvenih mreža za maloljetnike mlađe od 16 godina službeno stupa na snagu 10. prosinca, uz kazne do 49,5 milijuna australskih dolara za kompanije koje ne poduzmu mjere kako bi spriječile djecu da imaju profile. Iz Mete kažu da će 'proces biti složen i višeslojan', piše BBC. Glasnogovornica Mete poručila je BBC-u da će usklađivanje sa zakonom biti dugotrajan proces: 'Usklađivanje sa zakonom bit će kontinuiran i višeslojan proces. Dok je Meta predana poštivanju propisa, smatramo da je potreban učinkovitiji, standardizirani i privatnosti prilagođen pristup.'

Meta je pritom pozvala australsku vladu da nametne provjeru dobi već na razini trgovina aplikacijama, što bi, tvrde, spriječilo tinejdžere da iznova potvrđuju svoju dob na različitim platformama. Tvrtka je dodala da će korisnici identificirani kao mlađi od 16 godina moći preuzeti svoje sadržaje - objave, videe i poruke - prije nego što im se računi isključe. Oni koji misle da su pogrešno kategorizirani moći će zatražiti provjeru putem video-selfieja, vozačke dozvole ili državnog identifikacijskog dokumenta. Ovom zabranom obuhvaćeni su i Zabrana obuhvaća i sve ostale velike platforme kao što su YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick i Twitch. Youtube je ovaj zakon nazvao 'prenaglim' i upozorio da će ukidanje dječjih računa, koji uključuju roditeljske kontrole 'učiniti platformu manje sigurnom.' Australska ministrica komunikacija Anika Wells branila je zabranu, naglašavajući da se radi o zaštiti najmlađih. 'Ovim zakonom štitimo generaciju Alfa od toga da ih usišu predatorski algoritmi, koje je njihov tvorac opisao kao ponašajnu kokainu', rekla je Wells. Dodala je da danas djeca dobivaju 'dopaminski drip' čim prime pametni telefon i otvore društvene mreže.

Ministrica je priznala da očekuje 'dječje bolesti' u prvim tjednima provedbe te je poručila da pomno prati nove i manje poznate aplikacije, poput Lemon8 i Yope, kako bi vidjela prelijeva li se mlada publika na alternativne platforme. Australska povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant zatražila je od Lemon8 i Yopea da sami procijene spadaju li pod zabranu. Izvršni direktor Yopea, Bahram Ismailau, izjavio je da njegova platforma 'funkcionira kao potpuno privatni messenger bez ikakvog javnog sadržaja.' Zbog toga, tvrdi, Yope ne spada u kategoriju društvenih mreža. Lemon8 je najavio da će, bez obzira na nejasan status, sljedeći tjedan isključiti korisnike mlađe od 16 godina. Zabrana je uvedena nakon što je australska vlada ove godine naručila veliko istraživanje koje je pokazalo da 96% djece u dobi od deset do petnaest godina koristi društvene mreže, sedam od deset izloženo je štetnim sadržajima (mizoginija, nasilje, samoozljeđivanje, poremećaji prehrane), jedan od sedam susreo se s ponašanjem nalik na grooming, a više od polovice doživjelo je cyberbullying.