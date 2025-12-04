Zapad strahuje hoće li Trump odustati od pokušaja uspostave mira u Ukrajini

Dok Vladimir Putin najavljuje da će Rusija preuzeti regiju Donbas pod svaku cijenu, "vojnim ili drugim sredstvima", Ukrajinci se pripremaju za daljnje mirovne pregovore sa SAD-om, a pitanje za milijun dolara je što će učiniti Donald Trump? Hoće li se SAD povući iz pregovora? Trump je jučer likovao zbog potpisivanja mirovnog sporazuma između Demokratske Republike Kongo i Ruande, čime bi se okončao dugotrajan sukob. No s Rusijom i Ukrajinom ne ide pa ne ide. Trump se nadao da će se Moskva i Kijev dogovoriti do Dana zahvalnosti, no pregovori su zastali. Postaje sve jasnije da će morati čekati, možda tjednima, možda i nakon četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu krajem veljače. Putinova upornost i glad za teritorijem Trumpa ostavljaju s teškim izborom. Hoće li pritiskati Ukrajinu da napravi još više ustupaka, kao što je pokušao prije dva tjedna, čak i ako to znači ugrožavanje suvereniteta zemlje? Hoće li na kraju odustati, kao što je u nekim trenucima sugerirao da bi mogao, čak i ako time prizna neuspjeh u nastojanju da okonča rat koji je obećao zaustaviti za 24 sata? Ili će promijeniti smjer i obnoviti široku američku vojnu pomoć Ukrajini, nakon što je izjavio da će Europa, a ne Sjedinjene Države, morati snositi financijski teret naoružavanja zemlje? Opcije su to koje iznose analitičari The New York Timesa. No dok su mnogi promatrači očekivali da će Trump na kraju izgubiti interes za pokušaj zaustavljanja rata, on je posljednjih tjedana udvostručio svoje napore, podsjećaju, očito uvjeren da će ukrajinski neuspjesi na bojnom polju i rastući troškovi za Moskvu zbog dugotrajnog sukoba potaknuti obje strane na dogovor. Činjenica je, napominju, da je posljednjih nekoliko tjedana bilo više pregovora nego u tri godine. Da ne odustaje od jednog od ključnih ruskih zahtjeva, Putin je ponovio u intervjuu za India Today uoči puta u Indiju na poziv premijera Modija.