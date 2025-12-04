Dok Vladimir Putin najavljuje da će Rusija preuzeti regiju Donbas pod svaku cijenu, "vojnim ili drugim sredstvima", Ukrajinci se pripremaju za daljnje mirovne pregovore sa SAD-om, a pitanje za milijun dolara je što će učiniti Donald Trump? Hoće li se SAD povući iz pregovora? Trump je jučer likovao zbog potpisivanja mirovnog sporazuma između Demokratske Republike Kongo i Ruande, čime bi se okončao dugotrajan sukob. No s Rusijom i Ukrajinom ne ide pa ne ide. Trump se nadao da će se Moskva i Kijev dogovoriti do Dana zahvalnosti, no pregovori su zastali. Postaje sve jasnije da će morati čekati, možda tjednima, možda i nakon četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu krajem veljače. Putinova upornost i glad za teritorijem Trumpa ostavljaju s teškim izborom. Hoće li pritiskati Ukrajinu da napravi još više ustupaka, kao što je pokušao prije dva tjedna, čak i ako to znači ugrožavanje suvereniteta zemlje? Hoće li na kraju odustati, kao što je u nekim trenucima sugerirao da bi mogao, čak i ako time prizna neuspjeh u nastojanju da okonča rat koji je obećao zaustaviti za 24 sata? Ili će promijeniti smjer i obnoviti široku američku vojnu pomoć Ukrajini, nakon što je izjavio da će Europa, a ne Sjedinjene Države, morati snositi financijski teret naoružavanja zemlje? Opcije su to koje iznose analitičari The New York Timesa. No dok su mnogi promatrači očekivali da će Trump na kraju izgubiti interes za pokušaj zaustavljanja rata, on je posljednjih tjedana udvostručio svoje napore, podsjećaju, očito uvjeren da će ukrajinski neuspjesi na bojnom polju i rastući troškovi za Moskvu zbog dugotrajnog sukoba potaknuti obje strane na dogovor. Činjenica je, napominju, da je posljednjih nekoliko tjedana bilo više pregovora nego u tri godine. Da ne odustaje od jednog od ključnih ruskih zahtjeva, Putin je ponovio u intervjuu za India Today uoči puta u Indiju na poziv premijera Modija.
Zapad strahuje hoće li Trump odustati od pokušaja uspostave mira u Ukrajini
ma kaj EU briga.... fašiste treba uništiti... i uskoro će imati priliku to i pokazati... ali bez amera
Trump je stari lisac igra na vrijeme najsigurniju kartu uopće. Što rat duže traje to će EU i zelenko imati slabije karte i na koncu ako Putin pristane a hoće ako Trump ponudi veliku ekonomsku suradnju Rusiji, Trump će dobiti završetak rata po Ruskim uvjetima, Lviv će imati Poljsko-Ukrajinsku državicu. Trump će od Rusije kupovati prirodni plin uz 30% rabata a prodavati ga EU po dvostrukim cijenama nego Rusi prije 2022. Na koncu će svi biti zadovoljni, Zalenski jer je pobjegao u SAD, Putin jer je proširio Rusiju do Dnjepra i uzeo Kijev i Odessu, Trump na račun EU ostvaruje garantirani profit od 200 milijardi USD godišnje i prima Nobelovu nagradu za mir, UvdL jer su eto 30 paketa sankcija Rusiji dovele do mira i Rusija od straha nije išla dalje od Dnjepra i ne manje važno radni ljudi platiše kojekakvih nameta u EU mogu barem za trenutak odahnuti jer nuklearnog rata zasada neće biti. Nekako sve sliči na Korona scenarija, stotine milijardi završi u džepovima bogatih za nabavke takozvanog cjepiva koje to nije.
Zapad strahuje od uspostave mira ?