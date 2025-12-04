Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJESNA POSLASTICA

Škot Gregor MacGregor Britancima i Francuzima prodao je nepostojeću državu, nasjele su i banke

Autor
Elvis Sprečić
04.12.2025.
u 19:10

MacGregor je tvrdio da mu je lokalni vladar s područja današnjeg Hondurasa dodijelio teritorij veličine Walesa. Investitori su od njega kupovali zemljišta, a novinari pisali afirmativne članke

Kada se u ranim 1820-ima po Londonu proširio glas da u Srednjoj Americi postoji mala, iznimno bogata država pod imenom Poyais, britanska je javnost tu vijest prihvatila s iznimnim optimizmom. Ništa čudno, s obzirom na to da je stanje u društvu odisalo pozitivom. Ratovi koje je diljem Europe proteklih desetljeća pokrenuo Napoleon bili su završeni, širile su se vijesti o novim republikama Latinske Amerike, a egzotika tropskog svijeta obećavala je nešto što je tadašnjem, industrijom zadimljenom Londonu očajno nedostajalo. U tom trenutku na scenu je stupio škotski genijalac Gregor MacGregor, čovjek čije je ime, iako to nije bilo, zvučalo lažno, a koji je izveo jednu od nevjerojatnijih prijevara ikada na Starom kontinentu.

Ključne riječi
Engleska Kolonijalizam prijevara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja