Škot Gregor MacGregor Britancima i Francuzima prodao je nepostojeću državu, nasjele su i banke

Kada se u ranim 1820-ima po Londonu proširio glas da u Srednjoj Americi postoji mala, iznimno bogata država pod imenom Poyais, britanska je javnost tu vijest prihvatila s iznimnim optimizmom. Ništa čudno, s obzirom na to da je stanje u društvu odisalo pozitivom. Ratovi koje je diljem Europe proteklih desetljeća pokrenuo Napoleon bili su završeni, širile su se vijesti o novim republikama Latinske Amerike, a egzotika tropskog svijeta obećavala je nešto što je tadašnjem, industrijom zadimljenom Londonu očajno nedostajalo. U tom trenutku na scenu je stupio škotski genijalac Gregor MacGregor, čovjek čije je ime, iako to nije bilo, zvučalo lažno, a koji je izveo jednu od nevjerojatnijih prijevara ikada na Starom kontinentu.