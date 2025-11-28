Turudić: 'Grmoja želi biti istražitelj, inspektor, sudac i državni odvjetnik'

"Gospodin Grmoja očigledno nije pročitao Ustav Republike Hrvatske", izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prenosi HRT. Osvrnuo se na medijske istupe političara vezana za uhićenje Andrije Mikulića. Posebno se osvrnuo na Nikolu Grmoju. Turudić je napomenuo kako je kod nas temeljno načelo dioba vlasti. "On je predstavnik zakonodavne vlasti, ali želi biti i istražitelj Grmoja, inspektor Grmoja, sudac Grmoja, državni odvjetnik Grmoja", rekao je. Također je dodao da u posljednjih deset godina Grmoja nije podnio "niti jednu kaznenu prijavu" te kako on to sve radi zbog svojih političkih poena.

O jučerašnjoj akciji hapšenja bivšeg glavnog državnog inspektora, rekao je kako se Mikulić "tereti za koruptivna kaznena djela, za primanje i davanje mita". Naglasio je kako je sve krenulo jučer ujutro, kada je DORH zatražio izdavanje dvadesetak naloga, nakon čega je krenuo u akciju. "Primijenjene su posebne dokazne radnje, čiji je rok isticao danas. Krenuli smo jučer, zbog bojazni jer okrivljenik nije bio u Zagrebu, bio je izvan Zagreba u lovu i onda nismo znali hoćemo li doći do njega, rekao je i dodao da je bio na šumskom terenu "bez signala", zbog čega je postojala bojazan oko dostupnosti", rekao je glavni državni odvjetnik.

Na pitanje je li ga bilo strah zbog toga što je okrivljenik naoružan, Turudić je odgovorio kako se uvijek s posebnim oprezom pristupa naoružanoj osobi. Ustvrdio je kako su iz mjera nadzora, koje su se provodile proteklih godinu dana, nikle posebne dokazne radnje koje su primijenili.

"Razne posebne dokazne radnje. Ne samo tajno slušanje, nego i druge posebne dokazne radnje iz kataloga dokaznih radnji, izjavio je. Međutim, odbio je potvrditi detalje o prislušnim uređajima i snimanju. "Ne znam tko te činjenice iznosi u javnost." Osvrnuo se i na ulogu Dragana Krasića, za koje je rekao da je suokrivljenik. Potvrdio je da su "relativno velike količine mesa" bile dio mita. Uz to je dodao kako je jedan od okrivljenika bio vlasnik mesnice.

Turudić je izjavio kako se u Hrvatskoj otkriva sve veći broj koruptivnih djela. "Sve veći broj otkrivenih slučajeva stvara percepciju porasta korupcije", pojasnio je. Kada mu se postavilo pitanje o efikasnosti sudova, odgovorio je kako bi volio da su postupci brži i efikasniji. "Radimo izmjene kaznenih postupovnih propisa upravo iz razloga da postignemo bolju efikasnost", naglasio je

Osvrnuo se i na slučaj u Klinici Sv. Ivan. Kaže kako predmet "dobro stoji" te da se njime bave već nekoliko mjeseci. Napomenuo je kako dobro napreduju. "Donijeli smo rješenje o provođenju istrage", kazao je. Dodao je kako Grad Zagreb nije ništa prijavio DORH-u.

"Dvadesetdevetog listopada ove godine je smijenjen ravnatelj bolnice, 31. listopada, su nam poslali izvješće revizije. Oni su naložili unutarnju reviziju samo odnosno na 2024. godinu. I samo su nam to izvješće poslali. Međutim, rješenjem o provođenju istrage je inkriminirano razdoblje početak 2023. i cijela 2024. Nalog za provođenje revizije su oni podnijeli u ožujku 2025. U srpnju su dobili nacrt tog izvješća i tek su ga nama, poslije nakon tri mjeseca poslali. Ali u vrijeme kad je nama došao draft tog nacrta, mi smo već imali puno saznanja. Dakle, njihov doprinos u ovom postupku je nula, istaknuo je. U vezi polemike između Grada Zagreba i Marka Perkovića Thompsona izjavio je kako su obje strane nužno subjektivne, ali nitko nije sudac. Nadležna tijela će odlučiti o tome tko je u pravu", izjavio je glavni državni odvjetnik.

Osvrnuo se i na pitanje nestalih te suradnje sa Srbijom. "Nemamo apsolutno nikakvu suradnju". Međutim, naglasio je da hrvatske službe postižu određene rezultate. "Mi stalno otkrivamo nove ratne zločine, intenzivno radimo, pronalazimo tijela, s te strane sam zadovoljan. Sve veći su problemi protek vremena, smrti ljudi, zaborav svjedoka itd. Najveći problem je potpuna ignorancija Republike Srbije".

Što se tiče slučaja suđenja Krunoslavu Fehiru u Beogradu, kazao je kako su dobili neslužbene informacije da je izmijenjena optužnica te da se više ne tereti za planiranje genocida, nego da se sada tereti samo za sudjelovanje u postrojbi BOB u Osijeku 1991. godine. "Imamo najave da je prošireno na neke druge hrvatske državljane, ali nemamo nikakve službene informacije", rekao je. Osvrnuo se i na vijest o odgajateljici u vrtiću koja je uhićena zbog dijeljenja spornih sadržaja pornografije prema maloljetnicama, kazao je kako je to "grozno i da to ne može komentirati".

"Ti su slučajevi zaštićeni tajnošću zbog toga što su povrijeđena prava djeteta. Sreća je da ta kaznena djela nisu počinjena u odnosu na djecu iz vrtića gdje je bila zaposlena. Predmet je procesuiran, rade se izvidi, određen je jednomjesečni istražni zatvor radi opasnosti od ponavljanja djela", objasnio je Turudić.