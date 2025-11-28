Bivšeg šefa inspektorata Mikulića navodno uhitili dok je bio u lovu: Pretresli mu kući, danas ide na ispitivanje

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas na ispitivanju

Mikulić je osumnjičen za korupciju

Uz njega su osumnjičene još tri osobe

8:20 - Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio će u pritvoru. Danas Mikulića očekuje ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Sumnjiči ga se za mito, a cijela priča povezana je istragom koju je USKOK početkom godine pokrenuo protiv više osoba zbog nezakonitog zbrinjavanja opasnog otpada. Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek. Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva. Prema neslužbenim podacima uz Mikulića je uhićen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita. Po neslužbenim informacijama, osim Mikulića i Krasića, među uhićenima su i zagorski poduzetnici Ivica V. i Goran V., jer se neslužbeno doznaje da se u priči oko mita spominje jedan zagorski kamenolom te iznos od 120.000 eura koje je Mikulić kako se sumnja primio da bi napravio nešto što vjerojatno nije trebao.

8:06 - Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu. Uskok i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da je na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije uhićeno više osoba te da je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, odnosno pretresi i prikupljanje dugih dokaza. "Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene predati nadzorniku policijske pritvorske jedinice. Također, protiv svih osumnjičenih će podnijeti kaznenu prijavu Uskoku", priopćila je policija. U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

8:00 - Državni inspektorat priopćio je u četvrtak, nakon uhićenja glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića da nastavljaju nesmetano s radom, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu. "Inspekcije Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore, utvrđuju činjenice i poduzimaju mjere isključivo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske", kaže se u priopćenju. Odbacuju bilo kakve insinuacije koje sugeriraju neprofesionalno postupanje ili propuste nadležnih inspekcija u izvršavanju svojih zakonskih obveza.

7:50 - Na zaatvorenom dijeli sjednice Vlade osim Mikulića smijenila i čitav niz šefova hrvatskih javnih tvrtki. Pa su tako redom smijenjeni predsjednik Uprave HP Hrvatske pošte d.d. Ivan Čulo, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. Ivan Kršić, predsjednik Uprave ACI d. d. Kristijan Pavić, predsjednik Uprave Hrvatske lutrije d.o.o. Ignacije Čutura, predsjednik Uprave tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. Mate Botica te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić.