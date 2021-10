Turistkinja otkrila hrvatski običaj koji ju je oduševio, neki Hrvati ostali u čudu

Zanimljivu raspravu o neobičnim običajima pojedinih zemalja potaknuo je jedan korisnik na Redditu upitavši "Koji običaj vas je najviše iznenadio tijekom putovanja u neku zemlju?". Među nekoliko tisuća komentara našao se i jedan zanimljiv vezan uz Hrvatsku.

Jedna je turistkinja napisala kako se u Hrvatskoj očekuje da počistiš dio ulice ispred svog doma prilikom čišćenja svoje kuće.

"Barem je tako bilo u malim gradovima u kojima sam bila, nisam sigurna za veće gradove", napisala te dodala: "Tamo su najčišće ulice koje sam ikad vidjela i pravi primjer osjećaja zajedničkog ponosa."

S tim komentarom nisu se složili neki Hrvati koje je komentar nasmijao te su poručili kako u svojim gradovima nisu svjedočili tome.

"Lol, ovdje su ulice prepune smeća, primjerice u Splitu", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pak potvrdili da hrvatski građani vode brigu o čistoći gradova.

"U tjedan dana u Zagrebu vidio sam možda 6 komada otpada na podu. Najčišće mjesto na kojemu sam bio", "Ljudi to zaista rade u manjim mjestima, u većim gradovima rjeđe", "To je predivna zemlja, ne čudi me da se stanovnici toliko brinu o njoj", glase neki od komentara.

Jedan je stranac rekao kako je slično uočio u Španjolskoj.

"To se viđa i u Španjolskoj. Nikada nisam bio nigdje drugdje u Europi, ali to bi moglo biti uobičajeno na području Mediterana", zaključio je.