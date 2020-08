Turistički bum u Međimurju: 'Imamo više gostiju nego lani, bukirani smo do kraja ljeta'

Automehaničar Dragutin Žižek svojim je rukama rastavio staru hrastovu kuću u selu Tumbri u okolici Zagreba, prevezao dijelove u Međimurje i ponovno ih, kao lego-kockice, sastavio. Svaka greda, svaki klin i čavao sjeli su na svoje mjesto. Danas je to kuća za odmor “Stara hiža” u koju se dolaze odmarati i Zagrepčani.

– Mi smo tu kuću zapravo uredili za sebe kao vikendicu. Suprugu se dopala kad ju je vidio tijekom jednog poslovnog puta, kupili smo je, dovezli ovamo u Selnicu prije desetak godina i počeli iznajmljivati – priča nam Ružica Žižek, pokazujući rustikalnu drvenu kuću prekrivenu slamom.

Sve odiše nekom retro romantikom.

– Krovište je od ražene slame. Sami smo posijali raž, požnjeli i uz pomoć majstora iz Koprivnice prekrili krovište. Lani smo popravljali i stavili na kuću crijep, no ispod je ostala slama, pa možemo reći da je to ekokuća, onakva u kakvoj su živjeli naši stari. Materijali su iz prirode, drvo i slama. Unutrašnjost smo namjestili i prilagodili današnjim uvjetima, uredili smo kupaonicu koje nije bilo i doveli struju. Trudili smo se ostaviti što više izvornoga. Kuhinja je plava jer je takva bila i ona stara. Komoda u hodniku je izrađena kao replika komode moje šukunbake. Gostima se to jako sviđa. Najviše nam dolaze domaći, i to uglavnom iz Zagreba i Koprivnice. I naši domaći Međimurci – kaže Ružica.

Upravo je domaćim gostima i namijenjena zanimljiva turistička kampanja “Međimurje nudi više!”, koja upravo traje u Međimurju.

– Akcija donosi odlične rezultate jer nas je sve obuhvatila, i male iznajmljivače i hotele i ugostitelje. Kao pojedinci ne možemo uložiti toliko novca u reklamu. Nemamo budžet kao toplice. A i mnogi Međimurci sad će vidjeti i možda se iznenaditi što sve u Međimurju imamo za ponuditi. Mi samo delamo, ali kao da ne znamo cijeniti ono što imamo. A i ova korona... Vidi se da smo osvješteniji i da se bolje pazimo nego drugi, pa imamo najmanje oboljelih – napominje Ružica.

Prosjek – dva i pol dana

Uz hashtagove “priroda”, “mir”, “tišina”, “vinograd”, “vina”..., poduzetni su Međimurci dodali i hashtag “corona-free”. Da, u vrijeme pandemije mamac za turiste postala je i dobra epidemiološka situacija. Teško da će itko izračunati koliko je to što se najsjevernija hrvatska županija bolje od ostalih nosi s koronom utjecalo na nevjerojatne rezultate u broju dolazaka turista i broju noćenja. Od 15. lipnja do 15. srpnja zabilježeno je, naime, 5186 dolazaka, dva posto više nego lanjske, “normalne” godine, i 12.887 noćenja, što je samo tri posto manje nego prije godinu dana. Prosječno vrijeme boravka gostiju je 2,48 dana, što znači da Međimurje više nije destinacija za kratke posjete od nekoliko sati ili najviše jedan dan. Odlični brojčani pokazatelji zapravo su, osim dobre epidemiološke situacije, posljedica jednostavne, a efektne kampanje “Međimurje daje više!” koju organizira Turistička zajednica Međimurske županije u suradnji s LifeClass Termama Sveti Martin i šezdesetak partnera iz javnog i privatnog sektora, od ugostitelja i vinara do muzeja i udruga. Umjesto natjecanja u spuštanju cijena koje bi onda dogodine teško bilo ponovno dizati, ciljano su turistima ponudili dodanu vrijednost. Za svakih potrošenih 250 kuna gosti dobiju kupon za neku od stotinjak ponuđenih besplatnih usluga. U prvih mjesec dana podijeljeno je više od 15.000 kupona!

Evo kako to izgleda na konkretnom primjeru. Gost koji odsjedne u kući za odmor Basium u Selnici, smještenoj blizu “Stare hiže”, za potrošenih, primjerice, 2000 kuna, dobije osam kupona. Može tako besplatno na neki koncert (ako zbog korone ne bude otkazan) ili kazališnu predstavu, može provesti sat vremena na radionici prirodne kozmetike, vježbati jogu, provozati se turističkim vlakićem ili uz vodstvo turističkog vodiča razgledati grad Mursko Središće. I to nije sve, kako bi rekli u TV reklami. Svi gosti korištenjem kupona sudjeluju i u nagradnoj igri.

– Jako smo zadovoljni s tom akcijom. Bilo bi mi drago da se produlji i na ostatak godine. Gosti jako dobro reagiraju na dodatne ponude – kaže nam Antonia Nesek, koja je s Igorom Bogdanom ove godine otvorila Basium, vilu za goste. I gosti dolaze. Tu su, eto, baš prošlog tjedna ljetovali gosti iz Njemačke. Prije njih odmarali su se Zagrepčani.

GALERIJA Kuće za odmor u Selnici

– Što ih najviše zanima? Pa, definitivno mogućnost da budu izolirani od gužve u ovoj situaciji s koronom. Ovdje imaju svoj mir. Kuća je smještena u goricama, pokraj vinograda, izdvojena je od gužve. Imamo bazen, saunu, uslugu masaže... To su možda i najvažnije stavke koje utječu na odabir lokacije za odmor – pojašnjava Antonia, koja je radila kao voditeljica recepcije u termama Sveti Martin. Po struci je magistra ekonomije, završila je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo u Opatiji, i ovo je, kaže, njezin životni poziv. I nekakav logičan slijed u karijeri.

– Sretni smo jer imamo goste koji kod nas ostaju i po dva tjedna. Bukirani smo cijeli srpanj, kolovoz i polovicu rujna, uz mogućnost da se i to produlji – veli.

Kuća je nova, na toj je lokaciji prije bila drvena kućica. Gosti ne otkupljuju samo kuću, nego cijelu parcelu, pa na raspolaganju imaju i “grill house” i bazen.

– Basium je u prijevodu s latinskog poljubac. Htjeli smo s tim imenom postići da se ljudi osjećaju prigrljenima od prirode koja ih okružuje – pojašnjava.

U Gornjem Koncovčaku u Svetom Martinu na Muri kuću za odmor odlučila je prije dvije godine početi iznajmljivati Marija Dobranić. Uredila ju je i ona, kao i Žežeki, zapravo za svoj odmor, no bilo joj je žao da stoji prazna jer posla uvijek ima, pa je odmor uglavnom na čekanju. Odlučila ju je zato ponuditi u najam. S iznajmljivanjem objekata na moru ima višegodišnje iskustvo, a sad se okušala i u kontinentalnom turizmu.

Degustacije vina, minigolf

– Ide, gosti samo dolaze. Vikendi su skroz puni, malo samo imam problema s početkom tjedna. Većinom su to domaći turisti, ima nešto malo Austrijanaca i Mađara. Mađari kad dolaze rijetko izlaze iz kuće, ni do toplica ne idu. Imaju ovdje jacuzzi, šeću se po prirodi i uživaju u miru. Austrijanci i Mađari ostaju po tjedan dana, razgledaju Međimurje, odu i do Zagreba, a domaći obično ostaju po dva do tri dana. Često iznajmljuju kuću za rođendane i djevojačke večeri. Za to ima puno interesa. Imala sam sve bukirano u ožujku, travnju i svibnju, ali morala sam sve otkazati zbog pandemije – kaže, ali ne zdvaja. Vikendi su puni, samo da je popune još ti dani od ponedjeljka do srijede... “Lijepo uređena kuća i prijazna domaćica. U neposrednoj blizini su terme Sveti Martin, gdje se možete okupati i koristiti sportske terene. Lokacija je pogodna za izlete. Međimurje je poznato i po dobroj gastronomiji”, nahvalio ju je na Bookingu Slovenac Štefan.

Gosti koji odluče potrošiti novac u Međimurju, s kuponima u rukama mogu odabrati nešto s duge liste. Mogu, na primjer, juriti na zip-lineu u Zasadbregu, razgledati Centar dr. Rudolfa Steinera, oca antropozofije, waldorfske pedagogije i biodinamičke poljoprivrede u njegovu rodnom mjestu Donjem Kraljevcu, odigrati mini golf i obići palaču Zrinskih u Čakovcu ili muzej naive u Prelogu, okušati se u ispiranju zlata iz rijeke Drave u Donjem Vidovcu, degustirati vina u nekoj od 20 vinarija na Međimurskoj vinskoj cesti, razgledati oldtimer automobile u Selnici i nekropolu pod tumulima u Goričanu, jahati konje na farmi Muškatljin, uživati u žuboru vode na starom drvenom mlinu u Žabniku. U Brezovcu se mogu kušati neke od 12 starinskih sorti jabuka, među kojima su i mušanjke, kanade, bobovac, london peping, renete, lesice i ciganičke, a u Svetoj Mariji provjeriti po čemu je posebna svetomarska čipka. I još štošta drugo. Vodeći partner u toj kampanji su LifeClass Terme Sveti Martin, gdje izvire termalna voda stara 43.000 godina, s hotelom s četiri zvjezdice.

– Ova hvalevrijedna akcija nešto je potpuno novo i drugačije za našu poslovnu nišu, no mi se kao tvrtka uvijek trudimo okretati prema inovativnim idejama koje promoviraju Međimurje kao turističku destinaciju, a time i same Terme Sveti Martin. Stoga smo s veseljem pristali na suradnju, te promociju naše destinacije na jedan drukčiji i vrlo zanimljiv način – kaže generalni direktor Igor Nekić i dodaje da je lijepo vidjeti kvalitetnu suradnju većeg broja partnera iz različitih djelatnosti, koji žele pokazati da jedna kontinentalna destinacija ima sve što joj je potrebno za uspješan turistički proizvod.

– U ovom neobičnom vremenu u kojem živimo i sa svim problemima s kojima se trenutno susrećemo, prvenstveno u turizmu, vrlo je važno raditi na promociji naše destinacije kao mjesta za siguran i bezbrižan boravak. No, mi smo željeli pokazati da možemo i više od toga. Ovom akcijom ciljali smo na domaće goste, što se pokazalo savršenim odabirom, jer smo već do sad uspjeli kompenzirati pad broja stranih gostiju koji su posebnim turističkim vaučerima zadržani u svojim državama – napominje.

Međimurci u borbi za svakog gosta izvlače sve adute. Čak petina Međimurja je, ističu, dio UNESCO-ova rezervata biosfere. Kad već spominjemo UNESCO, dodajmo da je i međimurska popevka, a sačuvano ih je oko 20.000, uvrštena u riznicu nematerijalne baštine. Županija je premrežena s više od 700 kilometara biciklističkih staza, ima odlične lokacije za ribolov, od dviju rijeka i jezera do potoka i šljunčara, sveukupno oko 2200 hektara. I 66 vrsta riba.

Rudi Grula, voditelj ureda Turističke zajednice Međimurske županije, ističe da kontinentalni turizam u Europi uvijek počiva upravo na domaćem gostu, a koronakriza je samo pokazala koliko je domaći gost stvarno važan. Kapaciteti u privatnom smještaju u Međimurju do rujna su uglavnom popunjeni. Kuće za odmor s bazenima prve su planule. U špici ljetne sezone, s obzirom na objektivne okolnosti, ostvariti porast broja dolazaka je, napominje Grula, veliki uspjeh. Kako za svakih potrošenih 250 kuna gost dobiva jedan kupon, može se izračunati da je u prvih mjesec dana u Međimurju ostvarena turistička potrošnja veća od četiri milijuna kuna. U usporedbi s morskim destinacijama ni to, kao ni broj gostiju i broj noćenja, nisu velike brojke, ali za najmanju županiju na krajnjem sjeveru jesu. Kampanja je, pokazalo se, privukla 98 posto individualnih gostiju.

Horvatski cvetnjak

– Zamišljeno je da kampanja traje tri mjeseca, a već u prvih mjesec dana ostvarili smo 50 posto ciljeva. Planirali smo da se mjesečno podijeli 10.000 kupona, a imali smo ih u prvih mjesec dana već 15.000. Gledajte, naši partneri pristali su unaprijed na to da turist koji dođe s kuponom kod njih neće ostaviti ni kune, a oni će im ipak dati besplatnu uslugu. Na primjer, gost koji prenoći u smještajnom objektu dobije za potrošnih 250 kuna kupon koji je odlučio iskoristiti kod nekog vinara. Vinar tom gostu na degustaciju besplatno ponudi svoja vina, znajući da taj gost kod njega možda neće ništa kupiti. No u praksi se događa nova, generirana potrošnja. Osim što će besplatno kušati vina, gost će kupiti butelju, dvije, tri... I svi zadovoljni! Ni od jednog partnera nismo dobili pritužbu, a nije bilo ni jedne jedine reklamacije gostiju. U turizmu je za očekivati da će u dva do pet posto slučajeva biti pritužbi, ali eto, mi ih zasad nismo zabilježili – kaže Grula.

Raduje ga i to što je dio gostiju kupone sačuvao za neki drugi posjet.

– Vratit će se u Međimurje na jednodnevni izlet i iskoristiti taj kupon, a i dodatno potrošiti – ističe.

Župan Matija Posavec kaže da su već u ožujku, na samom početku krize, počeli raditi na kampanji i ove su godine programom turističkih potpora osigurali 400.000 kuna, kao i dodatnih 100.000 kuna namijenjenih turističkim agencijama. Kroz program je od 2011. do danas dodijeljeno više od dva milijuna kuna bespovratnih sredstava iz županijskog proračuna, a rezultat su 84 nova turistička projekata i proizvoda. U ovoj godini na javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora pristigle su rekordne 33 prijave. Za sufinanciranje su odabrana 22 projekta koja će dobiti ukupno 400.000 kuna.

– Ulažemo u razvoj cikloturizma, nove kušaonice i smještajne kapacitete, a prvi put imamo nekoliko kreativnih potpora namijenjenih promociji međimurskog turizma – rekla je zamjenica župana Sandra Herman.

Uz domaće, računaju, naravno, i na strane goste koji će na putu prema moru nakon graničnog prijelaza Goričan skrenuti s autoceste i zadržati se barem na jedan, dva ili više dana u “horvatskom cvetnjaku”, kako se još naziva Međimurje. Akcija “Međimurje daje više!” traje do 15. rujna, no možda će se i produljiti. Kako im je krenulo...