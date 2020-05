Turisti žele znati kako će se kupati, jesti u restoranu...

Netom što je Hrvatska udruga turizma apelirala da se, s obzirom na pozitivno okružje, krene s promocijom, iz Hrvatske turističke zajednice jučer je stiglo priopćenje da će tako i biti. Nacionalna turistička organizacije krajem ovog tjedna pokreće kampanju pod imenom “The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think”. I to prvo u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj, a onda i u Češkoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Italiji i Poljskoj. Prvo se kreće preko online i offline komunikacijskih kanala videom od 30 sekundi, a potom i zakupom medijskog prostora na televizijama, u tiskanim medijima i na najčitanijim portalima te vanjskim oglašavanjem. Kampanja će potrajati cijeli lipanj.

Budi se turistička promocija

– U tijeku je finalizacija media planova koja se odnose na tržišta za čije je građane izgledno da će, nakon otvaranja granica u svojim zemljama, moći posjetiti Hrvatsku. Riječ je o vjernim turistima iz osam susjednih zemalja – ističe direktor HTZ-a Kristjan Staničić. Prekriženih ruku ne sjede ni druge turističke zemlje. Kako se situacija s koronavirusom smiruje u europskim zemljama, tako se budi i turistička promocija.

U Njemačkoj koja svim mediteranskim zemljama daje najviše turista posebno su aktivni Grčka, Portugal, španjolski otoci..., koji trenutačno imaju ponajviše izgleda da ovog ljeta privuku Nijemce na svoje plaže. Kao, uostalom, i Hrvatska u kojoj su proteklih dana boravili neki njemački novinari i vratili se s vrlo dobrim dojmovima. – Njemački mediji intenzivno se bave temom odmora. Na RTL-u su sinoć, recimo, prikazali demonstraciju svih modela koje su osmisli domaćini na Mediteranu na jednoj njemačkoj plaži, od pleksiglas kućica do ležaljki raspoređenih na različitim udaljenostima – kaže vlasnik njemačkog turoperatora ID Riva tours Selimir Ognjenović.

Moramo biti odgovorni

– Drago mi je da Hrvatska kreće s promotivnom kampanjom. Ali bilo bi sjajno da se u nju ugrade i servisne informacije o režimu ponašanja na našim plažama, bazenima, u hotelima... Gostima je trenutačno to najvažnije, žele znati što ih čeka u nekoj destinaciji i koliko će biti sigurni. Mi sve te informacije imamo, sjajno su, jasno i do detalja razrađene na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a odličan materijal pripremila je i Udruga turizma. Sve to treba što prije predstaviti gostima. Moji u uredu upravo za jedne regionalne novine u Bavarskoj prevode te upute na njemački, a mogu vam reći da su me o tome pitali svi njemački novinari s kojima sam razgovarao proteklih desetak dana. Ljudima sada nije dovoljna informacija da je lijepo tamo gdje ih pozivaju na odmor, moramo im pokazati da smo i odgovorni, ali i da od njih očekujemo da se i sami na odmoru jednako odgovorno ponašaju – kaže Ognjenović.