Tuđman obećavao ravnopravnost svima, a onda je prema njemu krenuo čovjek s pištoljem u ruci

Prije 33 godine, točnije 18. ožujka 1990. godine, održana je osnivačka skupština HDZ-a u Benkovcu na kojoj je spriječen atentat na bivšeg predsjednika Franju Tuđmana. Na skupu se okupilo oko sedam tisuća članova i simpatizera HDZ-a, ali i više stotina pripadnika srpske nacionalnosti koji su zviždanjem, izvikivanjem parola i psovkama pokušali omesti skup. Dok je Tuđman govorio, kroz masu se do tribine pokušao probiti jedan stariji čovjek s pištoljem u ruci. Njega su spriječili ljudi okupljeni u masi koji su ga svladali i oduzeli mu pištolj. Nakon toga skup je prekinut.

Večernji list tada je pisao da se tako nešto moglo i predvidjeti jer su nekoliko dana prije toga militantni pojedinci 'obećavali' da Tuđmanu i njegovim istomišljenicima neće dopustiti da dođu u Benkovac i osnuju svoju 'antisrpsku i profašističku organizaciju'. Iako su organizatori to tražili, skup koji se održao ispred hotela Asseria nije osiguravala benkovačka milicija. Milicajci su se pojavili tek poslije incidenta, no nisu spriječili da stotine pripadnika srpske nacionalnosti na okupljene bacaju boce, jaja i sve drugo što im je došlo pod ruku.

Ispred hotela tad su se okupili simpatizeri i članovi HDZ-a iz susjednih općina Šibenika, Biograda i Zadra, ali i nekoliko stotina Srba koji su nosili sliku Slobodana Miloševića i srpsku zastavu te su uzvikivali okupljenima 'Ustaše, ustaše', 'Dolje Tuđman i Artuković', 'Nećete nas klati kao 1941.', 'Došli ste na našu zemlju i otimate je'... Do kulminacije je došlo kada se okupljenima obratio dr. Franjo Tuđman.

- Mi pričamo o suradnji i ljubavi među narodima i ljudima, a evo visite što nam se događa. Mi u svom programu jamčimo punu ravnopravnost svima narodima, pa i Srbima u Hrvatskoj jednako onako kakvi i mi imamo, ali nećemo dopustiti da se od Hrvatske stvori Velika Srbija - rekao je tada Tuđman.

- Mi ne želimo obnavljati Nezavisnu državu Hrvatsku. Hrvatski je narod takvoj fašističkoj tvorevini još na početku rata rekao ne jer je to bila tvorevina Osovine po kojoj su doneseni fašistički zakoni i provođen teror. Hrvatski narod želi, a to je želja iz dalje prošlosti da dobije svoju suverenu državu u kojoj će ravnopravno živjeti s ostalim narodima, jamčeći im onolika prava koja ne idu na štetu hrvatskog naroda. Hrvatski se narod opredijelio za partizanski pokret ne zato što je želio komunizam nego zato što je kroz taj pokret nazirao obrise svoje slobode - kazao je Tuđman. U tom trenutku tribina je zasuta jajima, kamenjem i pivskim bocama, a onda se je netko uzviknuo 'Pazi, pištolj!'.



- I sami ste vidjeli što se događalo. Još ranije su me upozorili da ne idem u Benkovac jer mi prijete smrću, prijetili su mi smrću i na Petrovooj gori. Nisam poslušao savjet jer je nenormalno da se u jednoj civiliziranoj i suverenoj zemlji čovjek mora sklanjati i ne ići tamo gdje ga zovu. Došao sam u Benkovac, odazvao se inicijatorima za osnivanje ogranka HDZ-a i izbjegao ono najgore - rekao je tada Tuđman za Večernji list.

