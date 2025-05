Tuča zasula Pariz: Ulice bijele, prozori razbijeni, metro poplavljen

Snažno nevrijeme pogodilo je Pariz u subotu i zasulo francusku prijestolnicu tučom, nanijevši štetu na imovini i označivši kraj toplog tjedna diljem Francuske i većeg dijela zapadne Europe. Silovita oluja pogodila je grad u kasnim poslijepodnevnim satim i natjerala stanovnike i turiste da potraže zaklon, dok su radarski prikazi pokazivali mnogo narančaste i crvene boje na meteorološkoj karti, prenosi Fox Weather. Procjenjuje se da su komadi tuče bili veličine pikula, a uništavala je proljetno cvijeće i razbila poneke prozore.

Fotografije nakon nevremena prikazuju ulice prekrivene tučom, dok su automobili pokušavali izbjeći poplavljena područja u gradu s više od dva milijuna stanovnika. Oluja s tučom uslijedila je nakon nekoliko dana neuobičajeno toplog proljetnog vremena, s temperaturama koje su se kretale između 20 i 30 stupnjeva. Francuska nacionalna meteorološka služba navela je da je seriju oluja uzrokovao sustav niskog tlaka koji se kretao kroz Portugal i Francusku, stvarajući sudar različitih zračnih masa.

Agencija je za dijelove zemlje izdala narančasti alarm, drugi najviši stupanj upozorenja. Upozorenje označava potencijalno opasne vremenske prilike, uključujući tuču, snažne vjetrove i toplinske valove, te savjetuje građanima da budu oprezni i ograniče putovanja ako je moguće. Zračni promet bio je pogođen oko zračne luke Charles de Gaulle u Parizu, jedne od najprometnijih u Europi, zbog jakog nevremena. Neke postaje pariške podzemne željeznice bile su privremeno zatvorene zbog poplava. Pojava tuče nije rijetka pojava u Francuskoj i velikom dijelu Europe, budući da sudari zračnih masa tijekom proljeća i ljeta često dovode do nestabilnih vremenskih uvjeta.

Za stvaranje tuče potrebne su snažne uzlazne zračne struje koje zadržavaju kišne kapljice dovoljno dugo u zraku kako bi se one zamrznule i dobile dodatnu vlagu, povećavajući im veličinu. Tuča koja doseže veličinu američkog "quarter" novčića (otprilike 2,4 cm) ili više smatra se štetnom, a najviše stradaju krovovi, prozori i vozila. Švicarska osiguravajuća tvrtka Swiss Re, sa sjedištem u Zürichu, izračunala je da su gubici od tuče u Francuskoj samo tijekom 2022. premašili 5 milijardi dolara. Jedno od težih nevremena dogodilo se u proljeće, kada je olujna ćelija prošla više od 290 kilometara kroz zemlju, oštetivši više od 250 kuća i pogodivši najmanje 1.000 vozila.

