UPALJENI METEOALARMI

Tuča, bujične poplave, pijavice... Stigla je promjena vremena, očekuju se obilne oborine

Novalja: Dolazak olujnog nevremena nad Novalju
Zvonimir Barisin/Pixsell
Autor
Robert Jurišić
21.08.2025.
u 06:22

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima promjenjivo i pretežno oblačno, često s kišom i grmljavinom, osobito prijepodne. Ponegdje je moguće i olujno nevrijeme

Danas nas čeka promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu i na istoku zemlje ponegdje grmljavinsko nevrijeme uz naglu promjenu smjera vjetra i obilnu oborinu, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu, a od sredine dana u Dalmaciji te na istoku. Vjetar u unutrašnjosti mjestimice umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 °C, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 °C, javlja DHMZ.

U četvrtak su izdani meteoalarmi za cijelu Hrvatsku. Riječka regija u prvoj polovici dana pod crvenim upozorenjem zbog grmljavinskih oluja, obilne kiše i jakih udara vjetra, dok se u drugom dijelu dana upozorenje smanjuje na narančasto. Narančasto upozorenje na snazi je za riječku, splitsku, dubrovačku, kninsku i osječku regiju, zbog grmljavinskih nevremena i vjetra, a u kninskoj i splitskoj regiji dodatno zbog kiše.

- U četvrtak na istoku Hrvatske prijepodne djelomice pa i pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi, praćeni obilnom oborinom, a moguća je i tuča, te prolazno jak i olujan vjetar. Dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 °C. Niže vrijednosti temperature bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će uz promjenjivu naoblaku biti pljuskova i grmljavine, pri čemu ponegdje može biti i obilnije kiše. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima promjenjivo i pretežno oblačno, često s kišom i grmljavinom, osobito prijepodne. Ponegdje je moguće i olujno nevrijeme. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 °C, uz obalu između 19 i 22 °C, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 26 °C.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, često s pljuskovima i grmljavinom, lokalno i jače izraženima, a moguće su pijavice i tuča te ponegdje obilna kiša pa može biti bujičnih i urbanih poplava. Puhat će umjereno i jako jugo. Dnevna temperatura uglavnom od 28 do 30 °C.  Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz umjeren i jak razvoj oblaka biti pljuskova i grmljavine, moguće i jače izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako jugo - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

