Trumpove carine Amerikancima poskupljuju i najjeftinije kupnje na Temu i Sheinu

Od danas, svi mali paketi koji stižu u Sjedinjene Američke Države putem kineskih online trgovina poput Sheina i Temua podliježu carinskim pristojbama za svaki pojedinačni artikl, čime se zatvara tzv. de minimis pravna rupa. To znači da proizvodi koji su se do sada mogli kupovati po niskim cijenama i bez dodatnih troškova – poput majica od 10 dolara ili komoda od 30 dolara – sada postaju znatno skuplji. Mnogi američki potrošači već su neugodno iznenađeni. Amanda Norris iz Tampe planirala je kupnju dva pseća pojasa preko Temua, no umjesto očekivanih 33 dolara, dodatne carine podigle su cijenu na više od 80 dolara. "Tražim drugu opciju jer si Temu više ne mogu priuštiti", rekla je za NPR.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da je cilj nove mjere borba protiv krijumčarenja opasnih tvari poput fentanila, koji se, kako navode, često skriva u jeftinim paketima kako bi se izbjegle provjere i carine. Uz to, naglašava se i zaštita američke industrije od nekonkurentno niskih cijena kineskih proizvoda, povećanje državnih prihoda zbog gubitaka uzrokovanih izuzećem od carina te borba protiv prisilnog rada i krivotvorenih proizvoda – posebno na platformama poput Sheina i Temua.

Ključna promjena je ukidanje minimalne iznimke, koja je omogućavala oslobađanje malih pošiljki od carinskih davanja ako njihova vrijednost nije prelazila određeni prag. Taj prag je 2016. podignut na 800 dolara, što su kineske tvrtke iskoristile slanjem paketa izravno potrošačima u SAD, zaobilazeći poreze i nudeći vrlo niske cijene. Eksplozija takvih pošiljki – danas ih je više od milijardu godišnje – dodatno je opteretila američke carinske službe, koje fizički ne mogu obraditi toliki broj paketa. Prema novim pravilima, svaka pošiljka mora biti službeno prijavljena s točno navedenim sadržajem, vrijednošću i podrijetlom. To donosi dodatnu papirologiju za uvoznike i logističke tvrtke te će uzrokovati kašnjenja u isporuci.

"Radi se o velikom logističkom šoku za sve uključene – od potrošača do špeditera i dostavljača", izjavio je Ram Ben Tzion, direktor tvrtke za digitalni nadzor trgovine Ultra. Temu i slične platforme već su počele oglašavati “lokalne proizvode” – artikle koji se već nalaze u američkim skladištima i na koje se ne naplaćuju carine. No stručnjaci upozoravaju da su te zalihe ograničene i brzo će nestati. Američka carinska služba također ističe kako nova pravila omogućuju bolju kontrolu nad uvozom te učinkovitije suzbijanje krijumčarenja i ulaska krivotvorenih ili opasnih proizvoda na tržište.