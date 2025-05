Hoće li biti nestašica i poskupljenja? Posljednji brodovi bez novih carina stižu u SAD, mnoge brine što slijedi

Neki od posljednjih teretnih brodova koji prevoze kinesku robu bez visokih carina trenutno pristižu u američke luke. Međutim, sljedeći tjedan to će se promijeniti. Teret na brodovima iz Kine ukrcan nakon 9. travnja nosit će sa sobom carinu od 145% koju je prošli mjesec nametnuo predsjednik Donald Trump. Sljedeći tjedan ta će roba stići, ali bit će manje brodova na moru i prevozit će manje tereta. Za mnoge uvoznike, poslovanje s Kinom postalo je preskupo. Ipak, Kina je još uvijek jedan od najvažnijih trgovačkih partnera Amerike. Odande dolazi većina odjeće, obuće, elektronike i mikročipova.

Poduzeća se suočavaju s teškim izborom - nastaviti prodavati proizvode iz Kine po više nego dvostruko većim cijenama ili potpuno prestati prodavati te proizvode. Za potrošače to znači da će neke proizvode biti teško pronaći ili će biti preskupi za kupnju. "Teret koji dolazi u Los Angeles bit će manji za 35% u usporedbi s prošlom godinom", kazao je Gene Seroka, izvršni direktor Luke Los Angeles, govoreći o sljedećem tjednu.

Uvoz u Sjedinjene Države tijekom druge polovice 2025. očekuje se da će pasti za najmanje 20% u odnosu na prethodnu godinu, prema Nacionalnoj maloprodajnoj federaciji. Pad iz Kine bit će još izraženiji. Naime, JP Morgan predviđa pad uvoza od 75% do 80%. "Ako se lako ne zamijeni uvozom iz drugih zemalja, kolaps ove veličine ne samo da bi značajno povećao cijene, već bi i ozbiljno poremetio opskrbne lance", detaljno je opisao JP Morgan u svom izvješću. To znači manje posla, više cijene na policama i manji izbor za potrošače, navodi CNN.

Seroka kaže da je odbrojavanje već počelo. "Mnogi veliki trgovci rekli su nam da trenutno imaju zalihe za šest do osam tjedana u svojim sustavima", rekao je. "Američki proizvođači i potrošači suočit će se s teškim odlukama u nadolazećim tjednima i mjesecima ako se politike ne promijene."

U Luci Šangaj u Kini, najveći teretni brodovi stoje besposleni. Brodarske tvrtke počele su koristiti manje brodove za prijevoz tereta jer potražnja slabi. "Tvrtke koje upravljaju brodovima otkazale su mnoge plovidbe. Rekli su: 'Hej, nećemo ploviti ovim brodom napola punim. Ostavit ćemo ga ovdje'", rekao je Ryan Peterson, izvršni direktor posrednika Flexporta. "Mnogo brodova samo stoji uz obalu Kine, čekajući i očekujući dogovor."

U ožujku je Luka New York i New Jersey postala najprometnija luka u zemlji jer su trgovci unaprijed ukrcavali teret prije uvođenja carina. No, ovog mjeseca očekuje se pad. Luka kaže da sve više robe dolazi iz Vijetnama, Malezije i jugoistočne Azije jer trgovci pokušavaju premjestiti proizvodnju kako bi izbjegli carine iz Kine. Kada teret stigne u američke luke, roba može dospjeti na police trgovina za samo nekoliko tjedana. A kada se trenutne zalihe isprazne, skuplji predmeti opterećeni carinama stići će na police.

"Postoji velika zabrinutost. Trenutno su (trgovci) u procesu planiranja narudžbi za povratak u školu i Božić, te kako i kada će ih realizirati", rekao je Jonathan Gold, potpredsjednik za politiku opskrbnog lanca i carina pri Nacionalnoj maloprodajnoj federaciji. I dok veći trgovci mogu gomilati veće zalihe, manja poduzeća nemaju taj luksuz.

Amerikanci ovise o Kini za tisuće proizvoda, od televizora do dječjih kolica. Američka poduzeća uvoze više igračaka, odjeće i obuće iz Kine nego iz bilo koje druge zemlje, prema Komisiji za međunarodnu trgovinu Sjedinjenih Država. Seroka ne predviđa prazne police – ali predviđa manji izbor. No, Peterson iz Flexporta manje je optimističan. "Ako ovo potraje još nekoliko tjedana, (trgovci će) rasprodati te zalihe i do ljeta ćete imati nestašice i prazne police", rekao je.

