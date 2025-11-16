Putin i fotografije Trumpa sa Bubbom: Što otkrivaju Epsteinovi e-mailovi o predsjednicima?

Nedavno objavljene tisuće stranica dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom bacile su novo svjetlo na njegove veze s najmoćnijim ljudima svijeta. Među njima se ističu šokantne poruke koje spominju američkog predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika Billa Clintona i navodne kompromitirajuće fotografije u posjedu Vladimira Putina, pokrećući lavinu spekulacija.

Nakon što su američki zakonodavci objavili više od 20.000 stranica dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim seksualnim predatorom koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima, jedna e-mail poruka posebno je uzburkala javnost. U ožujku 2018. godine, Epsteinov brat Mark poslao je Jeffreyju poruku u kojoj mu, saznavši da je sa Steveom Bannonom, bivšim glavnim strategom Donalda Trumpa, sugerira da ga pita ima li ruski predsjednik Vladimir Putin "fotografije Trumpa kako puše Bubbi". S obzirom na to da je "Bubba" desetljećima poznat nadimak bivšeg predsjednika Billa Clintona, ova je rečenica odmah potaknula viralne teorije o prirodi odnosa dvojice predsjednika i postala predmetom intenzivnih rasprava na društvenim mrežama, gdje su korisnici postavljali pitanje: "Tko je Bubba i zašto mu je Trump pušio?". U istoj razmjeni poruka, Mark Epstein dodaje: "Ti i tvoj dečko Donnie možete snimiti remake filma 'Get Hard'", aludirajući na komediju u kojoj jedan lik priprema drugoga za zatvor.

Međutim, ubrzo nakon što je poruka postala viralna, Mark Epstein oglasio se kako bi demantirao najeksplozivniju interpretaciju. U izjavi za medije, inzistirao je da referenca na "Bubbu" nema nikakve veze s bivšim predsjednikom Billom Clintonom. Objasnio je kako je cijela razmjena bila dio "šaljive privatne prepiske između dva brata" koja nikada nije bila namijenjena javnosti niti bi se trebala tumačiti kao ozbiljna tvrdnja. Njegova glasnogovornica dodatno je pojasnila da je "Bubba" privatna osoba koja nije javna ličnost. Upozorio je kako pokušaji da se nadimku pridoda političko značenje "pogrešno predstavljaju i svrhu i ton izvorne korespondencije" te odvlače pažnju od ozbiljnih pitanja koja i dalje ostaju bez odgovora. Unatoč ovom demantiju, dvosmislenost poruke već je ostavila dubok trag u javnom prostoru, no konkretnih dokaza koji bi potvrdili senzacionalističke tvrdnje o seksualnom odnosu između Trumpa i Clintona u objavljenim dokumentima nema.

Ipak, ime Donalda Trumpa spominje se više od tisuću puta u objavljenim dokumentima, a sadržaj tih poruka oslikava mračnu i kompleksnu sliku njegovog odnosa s Epsteinom. U jednoj poruci poslanoj Ghislaine Maxwell 2011. godine, Epstein tvrdi da je "taj pas koji nije zalajao Trump", dodajući da je jedna od žrtava, čije je ime redigirano, "provela sate u mojoj kući s njim". U drugoj poruci, upućenoj autoru Michaelu Wolffu 2019., Epstein je bio još direktniji, napisavši: "Naravno da je znao za djevojke jer je tražio od Ghislaine da prestane". Ove tvrdnje sugeriraju da je Trump bio upućen u Epsteinove aktivnosti mnogo više nego što je ikada priznao. Epstein je također osporio Trumpovu priču da ga je izbacio iz svog kluba Mar-a-Lago, tvrdeći da nikada nije ni bio član te da je Trump, naprotiv, "mnogo puta dolazio u moju kuću u tom periodu".

Osim navoda o saznanjima o zlostavljanju, e-mailovi otkrivaju i Epsteinov duboki prezir prema Trumpu kao osobi i poslovnom čovjeku. U prepisci s bivšom savjetnicom Obamine Bijele kuće, Kathy Ruemmler, koja je Trumpa nazvala "odvratnim", Epstein je odgovorio: "U stvarnom životu i izbliza je još gori". U drugoj poruci tvrdi da je Trump "prljav" i da ljudi izvan njujorških poslovnih krugova nemaju pojma koliko. Kritizirao je i njegov poslovni model, tvrdeći da Trump nema novca i da samo licencira svoje ime na nekretninskim projektima, dok prihode svojih klubova lažno prikazuje kao osobni dohodak, bez navođenja troškova. "Svijet ne razumije koliko je on zapravo glup. Krivit će sve oko sebe za loše rezultate", napisao je Epstein u jednoj poruci, dok je u drugoj, poslanoj samo nekoliko mjeseci prije uhićenja, samouvjereno izjavio: "Ja sam taj koji ga može srušiti".

Trumpova reakcija i političke posljedice

Suočen s objavom dokumenata, predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social sve nazvao "prijevarom Jeffreyja Epsteina" koju, kako tvrdi, demokrati ponovno pokreću kako bi skrenuli pozornost s vlastitih neuspjeha. "Samo bi vrlo loš ili glup republikanac upao u tu zamku", napisao je Trump, pozivajući svoju stranku da se fokusira na druge probleme. Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, izjavila je da "ovi e-mailovi ne dokazuju apsolutno ništa osim činjenice da predsjednik Trump nije učinio ništa loše". Unatoč tome, objava je izazvala političku buru u Washingtonu, gdje dvostranačka skupina zastupnika vrši pritisak da Ministarstvo pravosuđa objavi sve nerasvijetljene Epsteinove dosjee. Demokrati, predvođeni Robertom Garciom, tvrde da najnoviji e-mailovi "otvaraju upadljiva pitanja o tome što još Bijela kuća skriva" i optužuju administraciju za "masovno zataškavanje".

Uloga novinara i pritisak za transparentnošću

Dokumenti su također razotkrili neobično bliske odnose između Epsteina i nekih istaknutih novinara, poput autora Michaela Wolffa. Njihova prepiska pokazuje kako je Wolff savjetovao Epsteina kako da strateški iskoristi informacije o Trumpu. U jednom e-mailu iz 2016., Wolff je sugerirao Epsteinu da bi mogao "dokrajčiti" Trumpovu kampanju ako progovori. "Mogao bi ga uništiti na način koji bi ti potencijalno donio korist, ili, ako izgleda da bi mogao pobijediti, mogao bi ga spasiti i tako stvoriti dug", pisao je Wolff. Ovakva prepiska, kako navodi The New York Times, postavlja ozbiljna etička pitanja o granicama između novinara i izvora, sugerirajući da je Wolff postao "sudionik i kreator vijesti o kojima je trebao izvještavati". Ovaj uvid u pozadinske igre dodatno komplicira ionako zamršenu priču i pokazuje kako su se informacije o Epsteinu i njegovim moćnim prijateljima mogle koristiti kao oružje u političkim i medijskim borbama.

Dok je senzacionalistička tvrdnja o "Bubbi" i kompromitirajućim fotografijama privukla najviše pažnje, njezin autor ju je odlučno demantirao, ostavljajući je u domeni spekulacija. Ipak, tisuće drugih objavljenih stranica pružaju uznemirujući uvid u svijet Jeffreyja Epsteina i potvrđuju njegovu duboku isprepletenost s Donaldom Trumpom. Tvrdnje samog Epsteina da je Trump znao za zlostavljanja, zajedno s njegovim osobnim prijezirom prema predsjedniku, otvaraju niz ozbiljnih pitanja koja nadilaze puke tračeve i zadiru u srž odnosa moći, zataškavanja i kriminala na najvišim razinama američkog društva.